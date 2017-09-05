Сладким чай останется и в 2017 году: как в Гродненской области собирают урожай сахарной свеклы

Новости Беларуси. Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси. Традиционно лидер по выращиванию этой культуры – Гродненская область. Там планируют собрать около двух миллионов тонн. Урожайность в 2017 году – 515 центнеров с гектара, что выше прошлогодней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ракуть, агроном по защите растений племзавода «Россь»:

Зависит от чего сахаристость? Первое – смотрится на сам корнеплод. Если тут нет дырочки, если он сплошной, хороший, значит сахара тут будет хватать.

За 14 лет работы агрономом Андрей Ракуть уровень сахара в свекле уже определяет на глаз.