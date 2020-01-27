Сколько в Беларуси сэкономили на коммуналке из-за тёплой зимы

Новости Беларуси. Теплая зима помогла жителям страны сэкономить на теплоэнергии и электричестве. Израсходовали на 100 тысяч тонн топлива меньше. Сэкономили 15 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто от аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Снижение потребления теплоэнергии отразится и на квитанциях за коммунальные услуги – они полегчают. В стандартной квартире площадью 60 квадратных метров экономия составит 5-6 рублей за квартал, то есть до 2 рублей в месяц.