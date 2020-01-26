О нефтяном противостоянии. Рассказываем, какие альтернативные источники поставок есть у Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь – страна с ограниченными сырьевыми ресурсами, страна с открытой экономикой. Следовательно, подвержена внешним воздействиям. Пока – достаточно сильно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

На нашу экономику влияет и курс доллара, и стоимость газа и нефти, и позиция (иногда больше похожая на позу) стран-соседей. А еще на нас влияет то, что мы свято чтим любые договоренности, всегда выполняем взятые на себя обязательства. И верим, что партнеры будут поступать также. Увы, поступают не всегда.

На неделе работе нефтяного и нефтехимического комплексов было посвящено совещание во Дворце Независимости.

С конца 2019 года эта тема стабильно в топе важнейших. С Россией договориться не удалось – по крайней мере так, как в прошлые годы. Правительство ищет, и, что важно, находит альтернативные поставки. Главное требование Президента – диверсификация. С таким отношением партнеров складывать яйца в одну корзину попросту непозволительно.

Тема поставок углеводородов нашла свое продолжение и во время общения Президента с работниками завода газетной бумаги. Итог по состоянию на день сегодняшний подведет Евгений Пустовой. «При сегодняшнем раскладе нас цена Российской Федерации уже не волнует». Экспертное мнение Сергей Мусиенко по вопросу нефти Евгений Пустовой, корреспондент:

Вновь нефтью испачкали интеграционное лицо Союзного государства. Сначала Кремль налоговый маневр ввел, а затем владельцы нефтяных скважин еще и какую-то премию. Аккурат после саммитов Союзного государства. Что называется, на чистую воду ситуацию с черным золотом выводит наш Президент. Александр Лукашенко: Отобрать нефть неудобно, и Россия совершила манёвр Корни противостояния – в келейном решении, принятом в дремучем лесу Европы. В Беловежской пуще развалили страну и энергетическую систему одной шестой части суши.

Кстати, предвестником политического Чернобыля стала авария на энергоблоке. Беларусь пострадала больше всех. В Москве божились: в беде не оставят, газ будет дешевый. Мы своими силами почти всю страну газифицировали. А про обещания в России забыли. Такая вот традиция в культуре российских топ-менеджеров. Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее В общем, в Беловежской пуще дров тогда наломали. Да так, что и сейчас тлеют различные споры. А вот Президент рубить с плеча не стал, хотя умеет. Давеча, посещая малую родину, справился с большой кучей полен.

В сложившейся ситуации глава государства не спасовал, а предложил бизнес-план. Слово «диверсификация» у аграриев от зубов отскакивает, пора научиться ему и промышленной элите.

Наша страна – европейский перекресток. Рассматриваем вариант из Гданьска реверсом. Пропускная способность «Дружбы» для европейского сырья в три раза выше, чем надо той же российской нефти. Вариант из портов Балтики уже обкатали – пошла норвежская нефть. Евгений Пустовой:

Говорят, не зная броду не лезь в воду. Через коридор Одесса-Броды уже когда-то доставляли 11,5 миллиона тонн высококачественной санта-барбары. Друг Уго Чавес помог. И таких близких друзей у Александра Лукашенко по всему миру. Плечо готовы подставить. Главное, чтобы логистическое плечо было недорогим.





Но обвести вокруг пальца того, с кем самое крепкое рукопожатие, не получится. Ведь договаривались про единый рынок товаров и услуг. А получается: и сам не гам, и другому не дам. Даже казахстанскую нефть Россия не пускает в Беларусь. В этом споре даже погода заняла строну Беларуси: мягкая европейская зима. Впрочем, и сами из года в год учимся энергоэффективности.





Нефть можно не пускать, но не туристов. Ведь Беларусь – самая рейтинговая страна для отдыха у россиян. За путешествие по ухоженным белорусским дорогам не раз агитировал даже бывший министр культуры Медынский.

Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!» Евгений Пустовой:

Александр Лукашенко – один из самых любимых политиков россиян, это показали недавние исследования. Правда, цифры российские социологи не назвали. Может, чтобы никого не смущать. А то, как на Рождественском турнире, счет может оказаться не в пользу Москвы. В целом россияне не вникают в калькуляцию дружбы с белорусами. Друзья и все. Просто на вентилях природного имущества российского народа руки определенных воротил. Вот и крутят. Так что фигурально в России выше, шпили Кремля или небоскребы Москва-Сити? Исторические глубины или поверхностная нажива? В общем, интеграция не двигается, но нефть пошла. Другой марки. И Беларусь продолжает держать свою марку.