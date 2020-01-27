Нужна операция или нет? Белорусские учёные обучили нейронные сети диагностировать патологии

Новости Беларуси. Совместная разработка программистов Гомельского технического университета и медиков успешно протестирована в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учёные обучили нейронные сети диагностировать патологические изменения в паращитовидной железе.

Использование нового программного продукта позволяет сократить время на диагностику заболеваний, повышает её качество, а так же сокращает активное участие в процессе самого врача. Вместо человека и во благо человека теперь трудится нейронная сеть. Разработка не имеет аналогов в мире.

Владимир Комраков, доцент кафедры информационных технологий ГГТУ им. П.О.Сухого:

Мы использовали современный подход, который заключается в применении искусственных нейронных сетей. Мы дорабатывали нейронные сети, создавали свои. В результате получили продукт, который с высокой долей вероятности позволяет ответить на вопрос, который интересует врачей: нужна операция или не нужна операция.

Андрей Бойко, проректор ГГТУ им. П.О.Сухого:

Сейчас активность в большей степени проявляется в тех вопросах, которые касаются предприятий. В тех инновациях, которые позволяют сэкономить и перейти на новый вид продукции. Под готовый продукт готовы и платить деньги, и поддерживать на всех стадиях.

