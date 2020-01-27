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Нужна операция или нет? Белорусские учёные обучили нейронные сети диагностировать патологии

27 января 2020 09:19
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Новости Беларуси. Совместная разработка программистов Гомельского технического университета и медиков успешно протестирована в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учёные обучили нейронные сети диагностировать патологические изменения в паращитовидной железе. 

Нужна операция или нет? Белорусские учёные обучили нейронные сети диагностировать патологии-1

Использование нового программного продукта позволяет сократить время на диагностику заболеваний, повышает её качество, а так же сокращает активное участие в процессе самого врача. Вместо человека и во благо человека теперь трудится нейронная сеть. Разработка не имеет аналогов в мире. 

Нужна операция или нет? Белорусские учёные обучили нейронные сети диагностировать патологии-3
Нужна операция или нет? Белорусские учёные обучили нейронные сети диагностировать патологии-4

Владимир Комраков, доцент кафедры информационных технологий ГГТУ им. П.О.Сухого:
Мы использовали современный подход, который заключается в применении искусственных нейронных сетей. Мы дорабатывали нейронные сети, создавали свои. В результате получили продукт, который с высокой долей вероятности позволяет ответить на вопрос, который интересует врачей: нужна операция или не нужна операция.

Андрей Бойко, проректор ГГТУ им. П.О.Сухого:
Сейчас активность в большей степени проявляется в тех вопросах, которые касаются предприятий. В тех инновациях, которые позволяют сэкономить и перейти на новый вид продукции. Под готовый продукт готовы и платить деньги, и поддерживать на всех стадиях.
 

Нужна операция или нет? Белорусские учёные обучили нейронные сети диагностировать патологии-6

Это лишь одна из полусотни научных новинок: фактически с нуля и под ключ разработанных и внедрённых за год учёными технического университета. Их стоимость оценивается примерно в 850 тысяч рублей.

# Белорусская наука

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