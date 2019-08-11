Сколько построят жилья арендного и с господдержкой, и что изменится с введением БелАЭС? Интервью с Владимиром Кухаревым

Новости Беларуси. За всю строительную отрасль будет держать ответ курирующий вице-премьер. Владимира Кухарева застали за праздником – во Дворце Республики на торжественном собрании, посвященном Дню строителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. За всю строительную отрасль будет держать ответ курирующий вице-премьер. Владимира Кухарева застали за праздником – во Дворце Республики на торжественном собрании, посвященном Дню строителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Евгеньевич, прошло уже больше полугода со дня подписания Директивы № 8 «О развитии строительной отрасли». Скажите, как вы можете оценить ход ее реализации?
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Директива дала очень серьезный толчок для развития отрасли. В ней были прописаны решения по многим вопросам, которые скопились в отрасли. И для их успешного выполнения правительством создан план мероприятий, который обеспечит развитие и выполнение всех поручений главы государства в самые кратчайшие сроки. Много уже в этом направлении сделано, принят ряд важных нормативно-правовых документов, в том числе главы государства. И мы дальше продолжаем работу для того, чтобы уже до конца года практически большинство данных поручений было обеспечено и исполнено.
Юлия Огнева:
Пять лет назад доля строительства в ВВП превышала 10 %. Потом произошло достаточно серьезное падение, и по итогам 2025 года должны выйти на 6,3 %. Расскажите, какие точки роста вы видите?
Владимир Кухарев:
Строительная отрасль многогранная, и мы комплексно подходим к решению этой задачи. В первую очередь мы видим развитие промышленности, потому что строительная промышленность обеспечивает, во-первых, устойчивое развитие экономики; во-вторых, есть серьезные подвижки в части экспорта строительных материалов. И здесь мы видим хороший задел по дальнейшему развитию.
В первом полугодии мы констатируем рост вклада строительной отрасли в ВВП на 0,1 %. Дальнейшая работа позволит обеспечить поставленное задание к выходу на установленные параметры в 2025 году.
Юлия Огнева:
А по итогам года на какой планируете выйти, какую долю?
Владимир Кухарев:
Мы планируем, что это будет порядка 5,7 %.
Юлия Огнева:
А на экспорт строительных услуг ставку делаете?
Владимир Кухарев:
Мы сегодня в первую очередь основную задачу ставим перед строительной промышленностью, потому что экспорт строительных материалов – это более высокая добавленная стоимость. Естественно, мы обращаем самое серьезное внимание на экспорт услуг, высококвалифицированный строительный потенциал отрасли. И мы видим, что наши услуги востребованы.
Наши белорусские строители работают и в Российской Федерации, работают и в странах Прибалтики, и Польши. Сейчас видим перспективу развития в странах Восточной Европы и очень серьезно этим занимаемся. Поэтому спектр довольно широк.
Юлия Огнева:
Тема, актуальная во все времена – это строительство жилья. Скажите, каковы объемы на ближайшие годы? Может быть есть необходимость пересматривать критерии получения господдержки на строительство жилья?
Владимир Кухарев:
В текущем году будет обеспечено строительство 4 млн кв. м. жилья, из которых 1 млн 60 тыс. кв. м. – с господдержкой. Мы серьезный упор делаем на развитие индивидуального жилья, развитие жилья из промышленных конструкций, то есть панельного домостроения, которое по цене и качеству дает серьезные подвижки и обеспечивает выполнение поставленных задач. Поэтому, естественно, мы будем стараться увеличивать процент строительства жилья, потому что оно востребовано.
Что касается господдержки, то уровень господдержки снижать не собираемся.
Юлия Огнева:
А критерии получения?
Владимир Кухарев:
Критерии у нас прописаны законодательно. Мы недавно внесли изменения в 240-й указ, в конце прошлого года, который расширил перечень граждан, которые могут получать господдержку. Государство будет поддерживать нуждающихся граждан, создавать условия для строительства жилья, в том числе для всех категорий населения.
Юлия Огнева:
В этом году – 4 млн. Бывало время, когда у нас было и 5 млн и выше. Какой оптимальный для нас объем строительства жилья в год, чтобы строительство было тем локомотивом экономики, как оно было всегда?
Владимир Кухарев:
Мы должны создавать условия для того, чтобы население активно участвовало в строительстве не только с господдержкой, но и с привлечением собственных средств, в том числе таких инструментов, как ипотека, строительно-жилищные сбережения.
Сейчас подготовлено два проекта указа, они согласованы. И мы думаем, что в этом году они будут приняты. Это даст тоже толчок для строительства. Кроме того у нас уже в течение двух лет доступная кредитная невысокая ставка, которая тоже позволяет населению активно, с помощью кредитных ресурсов и собственных сбережений участвовать в строительстве.
Юлия Огнева:
Во многих странах решением жилищного вопроса становится строительство арендного жилья. Директивой заложено, что в год будет строиться около 135 тыс. кв. м. такого жилья. Скажите, из общего объема не маловато ли это?
Владимир Кухарев:
Конечно, мы видим, что арендное жилье востребовано, и принимаем все усилия, в том числе и для создания условий в первую очередь для предприятий и организаций, чтобы они строили жилье для своих работников. Потому что бюджетная составляющая – это хорошо, но на сегодня и предприятия в состоянии, если и не целиком строить дом, то по крайней мере создавать кооперативы и строить. Причем слияние нескольких предприятий – один дом для своих работников. Поэтому мы работаем в этом направлении и будем, конечно, увеличивать количество арендного жилья.
Юлия Огнева:
На этот год, например, есть желающие из предприятий построить такие дома?
Владимир Кухарев:
Естественно, есть, и мы строим. Такие дома заложены, и предприятия тоже участвуют в этом.
Юлия Огнева:
Скоро ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. Изменяют подходы и в строительстве жилья. Расскажите, как будет трансформироваться строительная отрасль в связи с вводом БелАЭС?
Владимир Кухарев:
Мы сегодня в строительной отрасли серьезно готовимся к тому, что в стране появится в довольно больших объемах количество собственной, выработанной у нас на электростанции электроэнергии. Поэтому Министерством архитектуры и правительством принят ряд нормативных актов, которые обеспечивают приведение в соответствие всех жилищных норм для того, чтобы они отапливались на электричестве. Мы плотно работаем с проектными организациями, с нормативными документами для того, чтобы к следующему году у нас была создана серьезная база для введения и строительства домов на электричестве. Это задача № 1.
Мы совместно с Министерством энергетики, совместно с Госстандартом… Принят уже ряд решений, установлены цены на электричество для тех домов, которые используют отопление. Мы уже две таких категории установили: это 3,5 копейки для тех домов, где установлены отдельные счетчики, и 7,6 копейки для тех домов, которые будут использовать электричество, но полностью на один счетчик будут подключены все приборы.
Юлия Огнева:
Это предельная цена или возможно еще ее снижение?
Владимир Кухарев:
Ничего не бывает предельного, поэтому я думаю, что мы к этому вопросы вернемся после того, как заработает станция.