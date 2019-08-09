«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай

Новости Беларуси. Обильные дожди и шквалистый ветер сказались и на темпах уборочной кампании. Непогода тормозит работы в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на это, белорусским аграриям в 2019 году удалось собрать внушительный хлебный каравай. Но прежде, чем он будет испечен, убранное зерно необходимо сохранить и переработать. Корреспондент Петр Бутрим узнавал, как будут справляться с этой задачей.

Лето – горячая пора не только для хлеборобов. Сутки напролет трудятся и те, кто урожай транспортирует, перерабатывает и хранит. Ежедневно на это предприятие приезжают как минимум полсотни грузовых автомобилей. И под тентом у каждого до 30 тонн зерна.

Привезли 25 тонн ржи. Сейчас будем выгружаться.

Прежде чем свежеубранное золото полей ляжет в закрома, каждую партию проверят в лаборатории. В первую очередь на влажность – это один из важнейших показателей качества.

Засыпаем в прибор. Прибор показывает на влажность 13,3. С такой влажностью мы принимаем пшеницу и размещаем ее на элеваторе.

С помощью анализов внимательно следят также за цветом, запахом, определяют примеси и количество клейковины. И только тогда выносят окончательный вердикт.

Елена Топор, заместитель директора по качеству ОАО «Брестхлебопродукт»:

Нас радуют не только объемы, но и качество зерна тоже, которое соответствует в большинстве своем третьему классу. Это говорит о том, что мы выпустим из этого зерна муку высшего качества, на которой будет легко работать нашим хлебозаводам.

Во время уборочной зерно через лабораторию на элеватор поступает круглосуточно. Поток машин из хозяйств региона нескончаемый, и ближе к финишной прямой только увеличивается. Со всей Брестской области уже свезли больше 40 тысяч тонн.

Петр Бутрим, корреспондент:

В общей сложности этот элеватор вмещает около 50 тысяч тонн зерна. Сегодня он заполнен почти на 90 %. Но рожь и пшеница здесь не просто лежат, а досушиваются, очищаются и охлаждаются.

Это так называемое послеуборочное дозревание. Своей полной зрелости пшеница и рожь достигнут только со временем. Через несколько месяцев станут намного лучше и их хлебопекарные свойства.

Сергей Белецкий, начальник участка складирования и хранения зерна:

Без этих этапов, без этой работы зерно не станет храниться. Наступает порча, потери зерна. Эти работы длятся достаточно долго – 3-4 месяца. И очень энергоемкий процесс это. Здесь же зерно размалывают в муку, которую затем доставляют на хлебозаводы и пекарни по всей стране. Каждые сутки получается намолотить примерно 300 тонн.