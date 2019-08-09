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«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай

09 августа 2019 22:14
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Новости Беларуси. Обильные дожди и шквалистый ветер сказались и на темпах уборочной кампании. Непогода тормозит работы в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай-1

Несмотря на это, белорусским аграриям в 2019 году удалось собрать внушительный хлебный каравай. Но прежде, чем он будет испечен, убранное зерно необходимо сохранить и переработать.

Корреспондент Петр Бутрим узнавал, как будут справляться с этой задачей.

«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай-4

Лето – горячая пора не только для хлеборобов. Сутки напролет трудятся и те, кто урожай транспортирует, перерабатывает и хранит. Ежедневно на это предприятие приезжают как минимум полсотни грузовых автомобилей. И под тентом у каждого до 30 тонн зерна.

«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай-7

Привезли 25 тонн ржи. Сейчас будем выгружаться.

«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай-10

Прежде чем свежеубранное золото полей ляжет в закрома, каждую партию проверят в лаборатории. В первую очередь на влажность – это один из важнейших показателей качества.  

«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай-13

Засыпаем в прибор. Прибор показывает на влажность 13,3. С такой влажностью мы принимаем пшеницу и размещаем ее на элеваторе.

«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай-16

С помощью анализов внимательно следят также за цветом, запахом, определяют примеси и количество клейковины. И только тогда выносят окончательный вердикт.

«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай-19

Елена Топор, заместитель директора по качеству ОАО «Брестхлебопродукт»:
Нас радуют не только объемы, но и качество зерна тоже, которое соответствует в большинстве своем третьему классу. Это говорит о том, что мы выпустим из этого зерна муку высшего качества, на которой будет легко работать нашим хлебозаводам.

«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай-22

Во время уборочной зерно через лабораторию на элеватор поступает круглосуточно. Поток машин из хозяйств региона нескончаемый, и ближе к финишной прямой только увеличивается. Со всей Брестской области уже свезли больше 40 тысяч тонн.

«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай-25

Петр Бутрим, корреспондент:
В общей сложности этот элеватор вмещает около 50 тысяч тонн зерна. Сегодня он заполнен почти на 90 %. Но рожь и пшеница здесь не просто лежат, а досушиваются, очищаются и охлаждаются.

«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай-28

Это так называемое послеуборочное дозревание. Своей полной зрелости пшеница и рожь достигнут только со временем. Через несколько месяцев станут намного лучше и их хлебопекарные свойства.

«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай-31

Сергей Белецкий, начальник участка складирования и хранения зерна: 
Без этих этапов, без этой работы зерно не станет храниться. Наступает порча, потери зерна. Эти работы длятся достаточно долго – 3-4 месяца. И очень энергоемкий процесс это.

Здесь же зерно размалывают в муку, которую затем доставляют на хлебозаводы и пекарни по всей стране. Каждые сутки получается намолотить примерно 300 тонн.

«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай-34

Пока в полях в самом разгаре уборочная кампания, на зерноперерабатывающих предприятиях делают все, чтобы сохранить урожай в лучшем виде и получить хлеб еще вкуснее прошлогоднего.

# Сельское хозяйство # Экономика # Елена Топор # Пётр Бутрим # Сергей Белецкий # Фотофакт

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