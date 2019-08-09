Новости экономики за 09.08.2019

Новости Беларуси. Сколько банковских карточек на руках у белорусов, почему растет спрос на арендное жилье и можно ли воспользоваться семейным капиталом досрочно? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ. НА ПУТИ В СВЕТЛОЕ БЕЗНАЛИЧНОЕ БУДУЩЕЕ Растет число тех, кто пенсии и пособия получает на банковскую карточку. В столице этот показатель выше 60 %. Доставка пенсий и пособий обходится бюджету в 3,5 миллиона рублей. Чтобы сократить эти расходы, долю выплат через банки постоянно увеличивают.

К слову, в 2019 году безналичные платежи в стране впервые обогнали наличные и по сумме, и по количеству. Число карточек на руках и вовсе в полтора раза превысило число самих белорусов – 15 миллионов единиц. Набирают популярность чиповые и бесконтактные карточки. Кстати, платежный сервис Apple Pay придет в Беларусь уже этой осенью. Система позволяет оплачивать товары в магазинах, прикладывая гаджет к терминалу, где есть функция приема бесконтактных платежей. СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ РАЗРЕШАТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОСРОЧНО Более 70,5 тысяч лицевых депозитных счетов открыто в стране на семейный капитал на более чем 715 миллионов долларов. Только за полгода плюс почти 9000 счетов.

Минтруда и соцзащиты вместе с Минстройархитектуры и другими ведомствами разрабатывает проект указа, который внесет изменения в порядок использования средств семейного капитала. Предлагается предоставить возможность досрочно использовать эти деньги на строительстве жилья для многодетных. Пока же распоряжаться средствами семейного капитала можно после достижения ребенком 18 лет. ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ТОВАРООБОРОТ Литва – самый крупный покупатель белорусской лесопродукции на биржевых торгах. Именно на этот рынок с начала 2019 года продано пиломатериалов, щепы, топливных брикетов и другой продукции лесной отрасли на 125 миллионов рублей. Наряду с лесоматериалами значительным спросом за рубежом пользовалась белорусская сельхозпродукция. Как следствие, сумма биржевых сделок в этом сегменте выросла на 40 % до 116 миллионов рублей. В тройку «товаров-бестселлеров» вошло сливочное масло и сухое молоко.

С начала года сумма экспортных сделок, совершенных на Белорусской универсальной товарной бирже, достигла 671 миллиона рублей, что на 35 % больше прошлогоднего показателя. РАСТЕТ СПРОС НА АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ В августе традиционно растет спрос на арендное жилье. Иностранцы и студенты толкают рынок вверх – в общежитиях вузов мест для всех не хватает. Отремонтированные квартиры в хорошем районе за адекватную цену разлетаются буквально за часы. Востребованы однокомнатные и двухкомнатные, но наибольшей популярностью пользуются «однушки» в ценовом диапазоне от 300 до 500 рублей.