Мировой рекорд, «Дакар», автобусы третьего поколения: показываем, чего достиг МАЗ к 75-летию

Новости Беларуси. Мировым рекордом и автобусом нового поколения Минский автомобильный завод отметил 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некогда завод-первенец белорусского автопрома – сегодня крупнейший в Восточной Европе производитель грузовой и пассажирской техники. Этот бренд знают более чем в 40 странах. 9 августа линейку из 600 моделей пополнил автобус третьего поколения. С чем будем конкурировать на европейском рынке, выясняла корреспондент Алена Сырова.

Почти за год до окончания Великой Отечественной войны в Минске появился автомобильный завод, на котором собирали и ремонтировали технику для фронта и народного хозяйства. Так начиналась история автогиганта с белорусской пропиской и мировым именем. Уже позже появился первый самосвал и первый тягач, которые сегодня безусловные и узнаваемые символы завода.

Техника МАЗ часто помогает нам быть сильнее в быту и на работе. Сегодня тот случай, когда свою мощь демонстрировал как раз человек – богатырь из Гродненской области Дмитрий Белайц. По случаю праздника стронгмен установил мировой рекорд: на 7 метров сдвинул 15 грузовиков общим весом в 145 тонн, соединенных между собой тралами.

Не менее внушительный вес у МАЗа в мировом автоспорте. Наши экипажи из года в год спорят за звания лучших (надо сказать, успешно) в песках Дакара с Iveco, КамАЗом и MAN. Пилоты в числе 20 тысяч сотрудников завода сами после каждой гонки работают над начинкой автомобиля. Как итог – наш экипаж под руководством Сергея Вязовича стал вторым на ралли «Дакар-2018». А в 2019 году уверено состязался на «Шелковом пути».

Сергей Вязович, пилот команды Беларуси по ралли-рейдам Минского автомобильного завода:

В нем все от МАЗа, только это по-другому все скомпоновано, по-другому размещено в автомобиле. Добавлены системы охлаждения, доработаны кое-какие детали для эксплуатации в более жестких условиях. Но детали для его изготовления используются серийные.

К «Дакару-2020» он будет еще обновлен. Не смотря на то, что мы попали в аварию, он показал себя самым, не побоюсь этого слова, могущественным автомобилем среди грузовых спортивных команд. Никто не мог составить ему конкуренцию ни в Марокко, ни на Шелковом пути. Только человеческий фактор, моя ошибка, не позволила нам победить с явным преимуществом. Поэтому к автомобилю у нас нет никаких претензий, а к «Дакару» он будет еще сильнее.

Но не грузовиками едиными. МАЗ хорошо знают и могут оценить миллионы в 40 странах мира от Европы до Юго-Восточной Азии – те, кто пользуется общественным транспортом. Линейку автобусов регулярно обновляют.

9 августа по случаю праздника прямо из испытательного цеха привезли новый МАЗ третьего поколения. Даже с первого взгляда он практически полностью отличается от своих предшественников, которые ездят по нашим улицам.

Александр Хох, директор центра перспективных разработок Минского автомобильного завода:

Здесь нет стали оцинкованной, как на этих автобусах. Здесь или алюминий, или пластик, которые не подвергаются коррозии. Изменены агрегаты: впереди установлена независимая подвеска, которая плавность хода увеличивает, и он спокойно может по неровностям идти без каких-либо ударов. Пассажиры будут чувствовать себя довольно комфортно. Если вы заходили в салон, то могли увидеть, что система поручней изменена. То есть продольные поручни вынесены к проходу для того, чтобы пассажиры, которые стоят, не наклонялись над сидениями.

А еще обновленная система кондиционирования, мягкое освещение, панорамные окна и 16 мест для пассажиров с ограниченными возможностями, широкие сидения для мам с детьми. В общем, все для людей и с соблюдением строгих европейских стандартов, чтобы спокойно конкурировать на этом рынке. Но все же основные требования диктует время.

Алена Сырова, корреспондент:

Обновленные МАЗы на улицах белорусских городов появятся, скорее всего, уже в середине 2020 года. Что точно оценят жители больших городов – это возможность быть всегда онлайн. В салоне предусмотрен Wi-Fi, а так же возможность заряжаться через USB-порт.