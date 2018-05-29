Шпулер: «Мы очень довольны уровнем белорусских специалистов. Могу посоветовать западным инвесторам использовать это»

Новости Беларуси. Петер Шпулер позитивно оценил опыт работы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что за короткий срок удалось выйти на европейский уровень. А что касается новых проектов, то в нашей стране планируют создать производство преобразователей для трамваев и поездов. С этой продукцией «Штадлер – Минск» рассчитывает выйти, в том числе на рынки стран Западной Европы. Расширят производство и вагонных кузовов. Президент Беларуси – Петеру Шпулеру: «Вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия»

Петер Шпулер, председатель совета директоров и владелец группы компаний «Штадлер»:

В общей сложности, два этих проекта потребуют около 25 миллионов евро. На следующем этапе мы хотим расширить производство вагонных кузовов до 450 штук в год. В это расширение инвестируем 10-12 миллионов евро. Мы очень довольны уровнем и квалификацией белорусских специалистов. Могу только посоветовать западным инвесторам использовать это.