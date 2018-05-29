Президент Беларуси – Петеру Шпулеру: «Вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия»

Новости Беларуси. Около 35 миллионов евро готова дополнительно инвестировать компания «Штадлер» в развитие производства в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О перспективах создания нового предприятия шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем совета директоров и владельцем группы компаний «Штадлер» Петером Шпулером. Президент поинтересовался, как обстоят дела на предприятии и что необходимо для оптимизации работы. Швейцарская компания по выпуску электротехники пришла на белорусский рынок в 2014. Производство запущено в Фаниполе.

Как отметил швейцарский бизнесмен, за это время «Штадлер-Минск» выполнил несколько крупных контрактов. Поезда белорусско-швейцарской сборки поставили в Россию, Грузию, Азербайджан, Польшу. Только в 2018 году экспорт продукции составил более 165 миллионов долларов. А сейчас появилась возможность расширить производство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вспоминаю нашу первую встречу, когда мы с вами по железной дороге на поезде ездили. Тогда я вам предложил подумать о работе в Беларуси. Вы подумали серьезно и приняли решение. С тех пор мы сотрудничаем с вами и с вашей компанией. Вы, приехав через некоторое время, предложили создать в Беларуси прекрасное инновационное перспективное предприятие. И мы его создали. Оно прекрасно работает, как я информирован, загрузка есть, и планы по загрузке увеличиваются. И знаю, что вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия. Для меня это очень интересно, и я хотел бы из первых уст услышать предложения.