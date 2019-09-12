«Шанс есть»: Дмитрий Мирончик об открытии магазинов шведского бренда в регионах Беларуси

Новости Беларуси. Шведский бренд одежды планирует открыть свои магазины не только в Минске, но и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил в Twitter посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик. По его словам, стороны обсуждали инвестиционные планы шведского бренда в Беларуси, в том числе открытие магазинов в других городах, размещение производства, закупки материала на территории страны.

«Шанс есть, это для нас приоритет», – написал на своей странице посол.