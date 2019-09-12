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Белорусские аграрии помогут молдавским фермерам пережить картофельный кризис

12 сентября 2019 07:14
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии помогут молдавским фермерам пережить картофельный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии помогут молдавским фермерам пережить картофельный кризис-1

Все дело в том, что выращивать эту культуру в республике стало невыгодно. Молдавские аграрии терпят убытки. Из года в год площади, засаженные картофелем, в Молдове сокращаются. Фермеры жалуются: из-за дефицита дождей приходится дополнительно тратиться на систему полива. А это немалые деньги.  

Белорусские аграрии помогут молдавским фермерам пережить картофельный кризис-4

Белорусские аграрии помогут молдавским фермерам пережить картофельный кризис-6



Раду Гросса, агроном, администратор компании по производству картофеля:
Посадочный материал я вынужден закупать за границей: в Молдове семян не производят. Было бы неплохо, чтобы государство подумало, как сделать так, чтобы и посадочный материал субсидировался. Чтобы посадить один гектар картофеля, я трачу три тысячи евро только на семена.   

Белорусские аграрии помогут молдавским фермерам пережить картофельный кризис-8

Белорусские аграрии помогут молдавским фермерам пережить картофельный кризис-10

Один житель Молдовы в год потребляет в среднем 120 килограммов картофеля. Удовлетворить эти потребности местные производители могут только наполовину. Остальное – импорт, в основном из Беларуси. Качество белорусского картофеля в Молдове признавали всегда.   

Белорусские аграрии помогут молдавским фермерам пережить картофельный кризис-13

А после того, как весной в республике закончился свой урожай, килограмм корнеплода и вовсе стоил дороже бананов – около двух долларов. Пришлось обратиться к белорусским партнерам, чтобы срочно увеличить объем экспорта в республику.  

# Экспорт # Экономика # Раду Гросса # Фотофакт

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