Новости Беларуси. Белорусские аграрии помогут молдавским фермерам пережить картофельный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все дело в том, что выращивать эту культуру в республике стало невыгодно. Молдавские аграрии терпят убытки. Из года в год площади, засаженные картофелем, в Молдове сокращаются. Фермеры жалуются: из-за дефицита дождей приходится дополнительно тратиться на систему полива. А это немалые деньги.





Раду Гросса, агроном, администратор компании по производству картофеля:

Посадочный материал я вынужден закупать за границей: в Молдове семян не производят. Было бы неплохо, чтобы государство подумало, как сделать так, чтобы и посадочный материал субсидировался. Чтобы посадить один гектар картофеля, я трачу три тысячи евро только на семена.

Один житель Молдовы в год потребляет в среднем 120 килограммов картофеля. Удовлетворить эти потребности местные производители могут только наполовину. Остальное – импорт, в основном из Беларуси. Качество белорусского картофеля в Молдове признавали всегда.