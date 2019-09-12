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В Гродно 12 сентября откроется XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Нёман-2019»

12 сентября 2019 07:04
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Новости Беларуси. Для заключения экономически взаимовыгодных контактов, бизнес-встреч наступает время в Гродно. Там 12 сентября откроется XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно 12 сентября откроется XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Нёман-2019» -1

На юбилейном форуме товары и услуги представят больше сотни предприятий – от пищевой и химической промышленности до машиностроения, продемонстрируют и новейшие образцы продукции. Свои экспозиции готовят Китай, Узбекистан, Россия, Польша и Вьетнам. Отдельный павильон посвящен туризму.

В Гродно 12 сентября откроется XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Нёман-2019» -4

В Гродно уже накануне приехали бизнесмены и официальные делегации из более чем 20 стран. На выставке ожидают подписания около двух десятков меморандумов и соглашений о сотрудничестве.

В Гродно 12 сентября откроется XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Нёман-2019» -7

В Гродно 12 сентября откроется XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Нёман-2019» -9

Нгуен Тиен Фыонг, торговый советник Посольства Вьетнама в Беларуси:
Самое главное – это торговля, оборот между Вьетнамом и Беларусью. Беларусь поставляет во Вьетнам МАЗ, БелАЗ, калийные удобрения, а Вьетнам сюда – кешью, натуральный каучук и разную сельскую продукцию. У нас есть взаимодополняемые товары.

В Гродно 12 сентября откроется XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Нёман-2019» -12

Георгий Воевода, руководитель Латвийского внешнеэкономического представительства при Посольстве Латвии в Беларуси:
От форума, конечно, мы ждем новых контактов, новых встреч, новых партнеров. Что касается Латвии, то пока мы здесь, в этом регионе, не сильно представлены, но я надеюсь, что спустя какое-то время мы более широко будем развивать наши контакты.

В Гродно 12 сентября откроется XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Нёман-2019» -15

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Целый ряд стран – это фактически все континенты. Есть представители Парагвая, Южной Африки, Нигерии, Лаоса и наши европейские партнеры, например, Бельгия впервые здесь. Это возможность представить более основательно экспорт, инвестиционный потенциал Гродненщины.

В Гродно 12 сентября откроется XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Нёман-2019» -18

Накануне форума гости посетили предприятия Гродненской области и агроусадьбы. Весьма кстати пришелся безвизовый режим, который действует в регионе.

В Гродно 12 сентября откроется XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Нёман-2019» -21

# Государственная политика в сфере торговли # Экономика # Георгий Воевода # Владимир Улахович # Фотофакт

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