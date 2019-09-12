В Гродно 12 сентября откроется XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Нёман-2019»

Новости Беларуси. Для заключения экономически взаимовыгодных контактов, бизнес-встреч наступает время в Гродно. Там 12 сентября откроется XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юбилейном форуме товары и услуги представят больше сотни предприятий – от пищевой и химической промышленности до машиностроения, продемонстрируют и новейшие образцы продукции. Свои экспозиции готовят Китай, Узбекистан, Россия, Польша и Вьетнам. Отдельный павильон посвящен туризму.

В Гродно уже накануне приехали бизнесмены и официальные делегации из более чем 20 стран. На выставке ожидают подписания около двух десятков меморандумов и соглашений о сотрудничестве.

Нгуен Тиен Фыонг, торговый советник Посольства Вьетнама в Беларуси:

Самое главное – это торговля, оборот между Вьетнамом и Беларусью. Беларусь поставляет во Вьетнам МАЗ, БелАЗ, калийные удобрения, а Вьетнам сюда – кешью, натуральный каучук и разную сельскую продукцию. У нас есть взаимодополняемые товары.

Георгий Воевода, руководитель Латвийского внешнеэкономического представительства при Посольстве Латвии в Беларуси:

От форума, конечно, мы ждем новых контактов, новых встреч, новых партнеров. Что касается Латвии, то пока мы здесь, в этом регионе, не сильно представлены, но я надеюсь, что спустя какое-то время мы более широко будем развивать наши контакты.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Целый ряд стран – это фактически все континенты. Есть представители Парагвая, Южной Африки, Нигерии, Лаоса и наши европейские партнеры, например, Бельгия впервые здесь. Это возможность представить более основательно экспорт, инвестиционный потенциал Гродненщины.