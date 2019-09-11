Мощность грузового терминала «Брест-Северный» после модернизации увеличилась в 1,5 раза

Новости Беларуси. Транспортный коридор Восток – Запад – Восток через Брест стал еще привлекательнее. В городе завершена модернизация крупнейшего в стране контейнерного терминала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 сентября его возможности продемонстрировали журналистам. Благодаря реализации этого недешевого проекта – а вложено 10 миллионов долларов – пропускная способность железнодорожного узла увеличилась в 1,5 раза, и это еще один шаг к максимальному использованию транзитного потенциала Беларуси.

Транзитные грузовые перевозки по железной дороге в Беларуси растут с каждым годом. Что логично, ведь маршрут с Востока на Запад и обратно через нашу страну самый короткий и удобный. К тому же по рельсам груз, например, из Китая в Европу приходит в три раза быстрее, чем морским путем. 80 % потока проходит через Брест. Здесь контейнеры как минимум перегружают на нужную колею, а при необходимости сортируют и хранят.

Вячеслав Санжаровский, заместитель начальника службы управления Белорусской железной дороги:

Слаженная работа, своевременная обработка, сдача нашим европейским партнерам, доставка точно в срок. То есть уровень сервиса и цифры говорят, что Китай выбирает логистику через Беларусь.

Мировые перевозчики прогнозируют рост контейнерных перевозок: ожидается, что к 2025 году транзит через Беларусь увеличится в три раза. Справиться с растущими потребностями на прежней площадке было невозможно. Сработать на опережение и усовершенствовать терминал – значит не потерять партнеров.

Игорь Жерело, первый заместитель начальника Брестского отделения Белорусской железной дороги:

Перенесена и расширена сама площадка, на глубину полутора метров сделана подушка, залит бетон, уложены новые пути, установлены новые краны, приобретено новое оборудование.

А еще хранить в одном месте почти 3000 контейнеров – в два раза больше, чем раньше. А контейнерный способ в мировой логистике, как известно, самый удобный и популярный.

Эдуард Грузинский, начальник станции Брест-Северный:

Появилось больше возможностей для маневра при выгрузке контейнеров. Раньше мы не могли выгружать столько контейнеров, потому что была заполнена площадка. Сегодня у нас значительно увеличились мощности. Мы можем больше перерабатывать груза. Соответственно, больше зарабатывать денег.