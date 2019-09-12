Новости экономики за 12.09.2019

Новости Беларуси. Разместят ли шведы производство одежды на территории Беларуси? Почему растет число индивидуальных предпринимателей? Что такое кэшаут и кто инициирует его внедрение в отечественных магазинах? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВЫРОСЛО ЧИСЛО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Полку индивидуальных предпринимателей прибыло: за полгода плюс 8000 человек. Что касается малых и средних предприятий, их количество увеличилось на 2 %.