Новости экономики за 12.09.2019

Новости Беларуси. Разместят ли шведы производство одежды на территории Беларуси? Почему растет число индивидуальных предпринимателей? Что такое кэшаут и кто инициирует его внедрение в отечественных магазинах? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВЫРОСЛО ЧИСЛО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Полку индивидуальных предпринимателей прибыло: за полгода плюс 8000 человек. Что касается малых и средних предприятий, их количество увеличилось на 2 %.
В Минэкономики положительную динамику объясняют принятыми мерами по либерализации. В первую очередь упрощенный порядок: стало легче начинать бизнес, при этом административная нагрузка по выполнению определенных требований перенеслась на период после становления дела. То есть бизнес может работать, получать доход и постепенно выполнять необходимые процедуры.
В Беларуси хотят внедрить кэшаут в магазинах
«Шанс есть»: Дмитрий Мирончик об открытии магазинов шведского бренда в регионах Беларуси