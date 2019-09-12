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Новости экономики за 12.09.2019

12 сентября 2019 16:04
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Новости Беларуси. Разместят ли шведы производство одежды на территории Беларуси? Почему растет число индивидуальных предпринимателей? Что такое кэшаут и кто инициирует его внедрение в отечественных магазинах? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВЫРОСЛО ЧИСЛО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Полку индивидуальных предпринимателей прибыло: за полгода плюс 8000 человек. Что касается малых и средних предприятий, их количество увеличилось на 2 %.

Новости экономики за 12.09.2019-1

В Минэкономики положительную динамику объясняют принятыми мерами по либерализации. В первую очередь упрощенный порядок: стало легче начинать бизнес, при этом административная нагрузка по выполнению определенных требований перенеслась на период после становления дела. То есть бизнес может работать, получать доход и постепенно выполнять необходимые процедуры.

В Беларуси хотят внедрить кэшаут в магазинах

«Шанс есть»: Дмитрий Мирончик об открытии магазинов шведского бренда в регионах Беларуси

# Экономическая рубрика # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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