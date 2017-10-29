Северная стратегия: как изменить подход к ведению сельского хозяйства в Витебской области, чтобы получать хороший урожай

И вкус, и качество – все, как говорится, на высшем уровне. А еще рапсовое масло просто необходимо для приготовления маргарина, кетчупа, майонеза, различных соусов, используется даже как компонент биотоплива. О тех самых полезных свойства рапсового продукта рассказывает Елена Новикова. Знает, как никто другой. Вот уже который год работает техником-лаборантом Витебского маслоэкстракционного завода.

Елена Новикова, техник-лаборант Витебского маслоэкстракционного завода:

Рапсовое масло по своему жирно-кислотному составу вполне может заменить оливковое масло. В нем содержится большое очень количество олеиновой кислоты, содержатся Омега-3, Омега- 6 – это незаменимые кислоты. И ведь такой завод – единственный в Беларуси. Государственный. Есть лишь частники. Мощностей хватит, чтобы переработать 120 тысяч тонн рапса. И это показатель. Сырье привозит весь северный регион. Впрочем, зачастую подключаются и другие области, и даже российские партнеры. На заводе рассказывают: с конца июня приступают к переработке брестского рапса, уже потом – северного. Последовательность определила погода: сдвинула сроки созревания культуры. Уже сейчас переработку прошли 25 тысяч тонн рапса.

Алексей Васехо, заместитель директора по сельскому хозяйству и заготовкам Витебского маслоэкстракционного завода:

Предприятие готово переработать весь выращенный рапс в Витебской области и не только. Полная загрузка предприятия позволит уменьшить себестоимость продукции, как масла, так и шрота, который получаем. И ведь такой «рапсовый вектор» – один из вариантов сельскохозяйственной стратегии для Витебской области. Из года в год именно северный регион – одна из трудных областей. Получить хороший урожай в таких почвенно-климатических условия для аграриев нередко становится задачей со звездочкой. Так, быть может, стоит по-другому расставить агроакценты? Такой вопрос опытным аграриям не раз задавал и белорусский Президент. На неделе о структуре посевных площадей и специализации Витебской области говорили во Дворце Независимости. Разговор актуален. Уже сегодня надо думать о том, как работать завтра.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо кардинально изменить подход к ведению сельского хозяйства на Витебщине... В будущем году мы должны эту проблему решить раз и навсегда, особенно со структурой посевных площадей, ориентацией на структуру сельскохозяйственного производства. То есть что там будем производить: молоко, говядину, свинину, птицу, учитывая климатические условия Витебской области и плодородие земель, уровень не только земледелия, но и ведения сельского хозяйства, я имею в виду прежде всего кадры... Президенту рассказывают: в ведомстве выработали конкретный план. Персонально подошли к каждому району. Обдумали структуру посевных площадей. Ставку будут делать и на животноводство. К 2020 году намерены почти в полтора раза увеличить производство молока, а производство свинины и говядины перешагнет отметку в 80 тысяч тонн. Следующий год станет ключевым в вопросе перепрофилирования области. Вот и в этом хозяйстве Витебской области от экспериментов не отказываются. В этом сезоне на пробу высадили гибридную рожь – 35 гектаров. В полтора раза больше посадили озимых и рапса. Большую площадь теперь займет и урожайный горох. Впрочем, есть и направление традиционное. Мясо-молочная отрасль.

Вадим Михаленок, первый заместитель директора по вопросам экономики и земледелию хозяйства «Мазоловогаз»:

У нас доение осуществляется 16-ю роботами, без контакта с человеком, получается хорошее молоко по качеству.

Нашей съемочной группе рассказывают: в хозяйстве 2,5 тысячи голов. Из них свыше тысячи – дойное стадо. А еще три новых современных молочно-товарных комплекса. Еще один, на 200 голов, сдать должны уже к концу года. Условия, что называется, пятизвездочные. Классическая музыка, специальная подсветка, система вентиляции, доение роботами. В итоге и результат хороший. Валовый удой на 15% выше прошлогоднего. За 9 месяцев получили 6,5 тысяч тонн молока. Вадим Михаленок:

Сейчас все молоко идет сортом экстра. И в связи с тем, что разница в цене составляет 140 рублей на одной тонне, дополнительно по этой ферме после реконструкции выручка составит 15-16 тысяч в месяц.

Виктор Буткевич, заведующий лабораторией тритикале Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию:

Это поле озимой ржи. А это уже научный подход и один из вариантов северной стратегии. Именно озимая рожь – самая адаптивная и самая нетребовательная к почвенному плодородию культура, – рассказывает Виктор Буткевич. Подойдет она и для Витебской области. Озимые пшеница и тритикале погибнут уже при минус 16 градусах. К тому же, зерна озимой ржи поставлять можно на экспорт: к примеру, в страны ЕС. Виктор Буткевич:

Посоветовал расширять сорта диплоидных сортов. Они хорошо зимуют. Зимостойкость диплоидной ржи наивысшая среди всех озимых зерновых культур. Но ведь чтобы получить результат, попадать на поля должны качественные семена. Как раз качество и химический состав почвы, растений, зерна изучают здесь. Это отдел биохимии и биотехнологий – одна из самых мощных аналитических лабораторий. Здесь выполняют до 50 видов анализов, а за подтверждением качества продукции обращаются разнообразные хозяйства. Только в этом году около 50 договоров. Причем, со всей страны.

Елена Долгова, заведующий отделом биохимии и биотехнологий Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию:

Ученые в поле оценить могут только урожайные характеристики. Они могут оценить пригодность для технологического возделывания. Чтобы судить о качестве, о питательной ценности, ценности белка, технологиском качестве, нужны лабораторные испытания. И ведь качественные семена действительно есть.

Ирина Маркевич, научный сотрудник отдела генетических ресурсов растений Национальной академии наук Беларуси по земледелию:

Это камера долгосрочного хранения, где хранятся особо ценные образцы. Хранятся в метализированной упаковке без доступа кислорода, тепла и света. Настоящая спячка. В таких условиях свою всхожесть семена сохранят до 40 лет. Причем, без потери посевов. Анастасия Иванникова, СТВ:

Сбор генетического материала начался еще в 2000 году. Сегодня семенной фонд насчитывает 33 тысячи образцов. Главная цель – собрать, изучить и сохранить для будущих поколений. Такая большая научная работа проводится не случайно. Все это надо показать и рассказать витебским аграриям, – добавляет директор Научно-практического центра по земледелию. А еще персонально подойти к каждому району области.

Федор Привалов, генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию:

Поля можно засеять культурами, которые будут долгое время плодоносить, не надо пересевать. Например, галега восточная может вырастать на одном поле до 20 лет. Советы ученых и опытных аграриев еще суммируют. Чтобы успеть к весенней посевной.