Повышение пенсий и стипендий: что изменится в Беларуси с 1 ноября

Новости Беларуси. С 1 ноября в стране повышаются пенсии, трудовые пособия, а также социальные доплаты. Это стало возможным в результате увеличения суммы бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Бюджет прожиточного минимума – это минимальная сумма, необходимая для обеспечения жизни человека в месяц (стоимость продуктов, лекарств, одежды, проезда в транспорте и обязательных налогов). Учитывается он исходя из социального статуса.

Так вот, этот бюджет с начала ноября в среднем составит 197 рублей 81 копейку.

Увеличение вроде небольшое, на 0,1 %, однако пересчитаны будут трудовые пенсии, студенческие стипендии, выплаты семьям с детьми разных возрастов. А еще пособия для инвалидов и другие социальные выплаты, которые начисляются на основе бюджета прожиточного минимума.