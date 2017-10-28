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Бизнес дни в Гомеле: итогом встреч стали контракты и выбор площадок для возможного строительства новых производств

28 октября 2017 12:41
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Новости Беларуси. Членство в ЕАЭС и Великий шелковый путь фактически переформатировали отношение иностранных инвесторов к Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бизнес дни в Гомеле: итогом встреч стали контракты и выбор площадок для возможного строительства новых производств-1

Традиционные бизнес дни в Гомеле собрали представителей из 20 стран – от Вьетнама до Франции и от Индии до Латвии. Инвестировать готовы десятки компаний. Традиционный форум уже давно не место для просто разговоров. Сюда приезжают исключительно представители деловых кругов, чтобы делать совместный бизнес.

Бизнес дни в Гомеле: итогом встреч стали контракты и выбор площадок для возможного строительства новых производств-3

Марио Перин, соучредитель консалтинговой компании (Италия-Беларусь):
Очень большой интерес в инвестициях, причём не столько в продажи, сколько в новые производства здесь, это основа будущего бизнеса. Кроме того хотелось бы отметить, что важную роль играет открытость белорусских чиновников. Мы видим искреннюю заинтересованность в привлечении инвестиций, здесь нет пустых слов, только помощь во всём.

Бизнес дни в Гомеле: итогом встреч стали контракты и выбор площадок для возможного строительства новых производств-5


Паоло Дзаккетта, глава энергетической компании (Италия-Швеция):
Наша компания сегодня привезла в Беларусь последние технологии в области энергосбережений. Мы видим, что руководство предприятий в вашей стране знает, что энергосбережение – это экономическая необходимость сегодняшнего дня, поэтому активно внедряют новые технологии. Наша первоочередная задача – это изучить рынок. Однако стратегически мы заинтересованы в создании именно здесь – в Беларуси –  производства нашей высокотехнологичной продукции. В том числе и для поставок на рынки третьих стран.

Бизнес дни в Гомеле: итогом встреч стали контракты и выбор площадок для возможного строительства новых производств-7

Официальное общение за круглым столом – лишь протокольная часть встреч. Большинство делегаций приехали в Беларусь ещё в начале недели. Всё это время было наполнено презентациями, поиском надежных партнеров и площадок для новых производств.

Бизнес дни в Гомеле: итогом встреч стали контракты и выбор площадок для возможного строительства новых производств-9

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Марио Перин # Паоло Дзаккетта

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