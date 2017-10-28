Бизнес дни в Гомеле: итогом встреч стали контракты и выбор площадок для возможного строительства новых производств

Новости Беларуси. Членство в ЕАЭС и Великий шелковый путь фактически переформатировали отношение иностранных инвесторов к Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционные бизнес дни в Гомеле собрали представителей из 20 стран – от Вьетнама до Франции и от Индии до Латвии. Инвестировать готовы десятки компаний. Традиционный форум уже давно не место для просто разговоров. Сюда приезжают исключительно представители деловых кругов, чтобы делать совместный бизнес.

Марио Перин, соучредитель консалтинговой компании (Италия-Беларусь):

Очень большой интерес в инвестициях, причём не столько в продажи, сколько в новые производства здесь, это основа будущего бизнеса. Кроме того хотелось бы отметить, что важную роль играет открытость белорусских чиновников. Мы видим искреннюю заинтересованность в привлечении инвестиций, здесь нет пустых слов, только помощь во всём.



Паоло Дзаккетта, глава энергетической компании (Италия-Швеция):

Наша компания сегодня привезла в Беларусь последние технологии в области энергосбережений. Мы видим, что руководство предприятий в вашей стране знает, что энергосбережение – это экономическая необходимость сегодняшнего дня, поэтому активно внедряют новые технологии. Наша первоочередная задача – это изучить рынок. Однако стратегически мы заинтересованы в создании именно здесь – в Беларуси – производства нашей высокотехнологичной продукции. В том числе и для поставок на рынки третьих стран.