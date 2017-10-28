Гости из Шотландии: о важных тенденциях в животноводстве, и чем привлекает абердин-ангусская порода скота хозяйства Беларуси?

Новости Беларуси. Родом из Шотландии. Абердино-ангусская порода, а вместе с ней и мраморное мясо, появились в Беларуси почти 20 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но до сих пор не понятно: какое будущее у элитных сортов мяса, и стоит ли на них делать ставку. Многие отзываются скептически, но есть и положительные примеры.

В одном из самых успешных хозяйств региона мясными и элитными породами начали заниматься еще 17 лет назад – как оказалось, всерьез и надолго. Первыми в стране ввезли 30 племенных животных из США. А всего через восемь лет поголовье абердин-ангусской породы увеличилось здесь в 25 раз.

Людмила Мельник, заместитель директора сельхозпредприятия:

Думаем, что за мясным скотоводством будет будущее. Но для того, чтобы содержать его, как весь мир содержит, надо земля. Конечно, молоко выгоднее, там рентабельность 85%.

В том числе и поэтому стадо абердин-ангусса со временем разрослось до 1200 голов. И это, поговаривают в хозяйстве, далеко не предел.

Представители абердин-ангусской породы комфортно чувствуют себя в самых разных климатических зонах. Неспроста они легко прижились во всех уголках земного шара – от Канады до Новой Зеландии. Не пугает британских буренок и временами суровая белорусская осень.

Такое внимание к элитной породе объясняется просто: мраморное мясо от шотландских буренок чуть ли не самый известный в мире деликатес. Красноречиво говорят об этом и цифры – от 40 рублей за килограмм. А наиболее аппетитные виды мраморной говядины на мировом рынке могут стоить и в несколько раз больше.

А если уж климат Полесья напоминает родной Туманный Альбион, то грех этим не воспользоваться. К тому же, телята абердин-ангусской породы растут намного быстрее своих черно-пестрых собратьев. И за каких-то полгода достигают 200 килограммов.

Владимир Михайлов, заведующий комплексом по выращиванию абердин-ангусского скота:

Здесь у нас находятся коровы вместе с телятами на подсосе. В этом возрасте в 2 месяца они набирают вес около 80 килограммов.

Всего же в Ивановском районе элитной породой занимаются 4 хозяйства.

Андрей Леончук, главный специалист отдела организации производства Управления сельского хозяйства Ивановского райисполкома:

Чтобы вывести чистопородный скот надо сменить не одно поколение. Это очень кропотливый труд как животноводов, так и зоотехника-селекционера, потому что должен быть очень серьезный учет.