Гости из Шотландии: о важных тенденциях в животноводстве, и чем привлекает абердин-ангусская порода скота хозяйства Беларуси?

Новости Беларуси. Родом из Шотландии. Абердино-ангусская порода, а вместе с ней и мраморное мясо, появились в Беларуси почти 20 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Родом из Шотландии. Абердино-ангусская порода, а вместе с ней и мраморное мясо, появились в Беларуси почти 20 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но до сих пор не понятно: какое будущее у элитных сортов мяса, и стоит ли на них делать ставку. Многие отзываются скептически, но есть и положительные примеры.
В одном из самых успешных хозяйств региона мясными и элитными породами начали заниматься еще 17 лет назад – как оказалось, всерьез и надолго. Первыми в стране ввезли 30 племенных животных из США. А всего через восемь лет поголовье абердин-ангусской породы увеличилось здесь в 25 раз.
Людмила Мельник, заместитель директора сельхозпредприятия:
Думаем, что за мясным скотоводством будет будущее. Но для того, чтобы содержать его, как весь мир содержит, надо земля. Конечно, молоко выгоднее, там рентабельность 85%.
В том числе и поэтому стадо абердин-ангусса со временем разрослось до 1200 голов. И это, поговаривают в хозяйстве, далеко не предел.
Представители абердин-ангусской породы комфортно чувствуют себя в самых разных климатических зонах. Неспроста они легко прижились во всех уголках земного шара – от Канады до Новой Зеландии. Не пугает британских буренок и временами суровая белорусская осень.
Такое внимание к элитной породе объясняется просто: мраморное мясо от шотландских буренок чуть ли не самый известный в мире деликатес. Красноречиво говорят об этом и цифры – от 40 рублей за килограмм. А наиболее аппетитные виды мраморной говядины на мировом рынке могут стоить и в несколько раз больше.
А если уж климат Полесья напоминает родной Туманный Альбион, то грех этим не воспользоваться. К тому же, телята абердин-ангусской породы растут намного быстрее своих черно-пестрых собратьев. И за каких-то полгода достигают 200 килограммов.
Владимир Михайлов, заведующий комплексом по выращиванию абердин-ангусского скота:
Здесь у нас находятся коровы вместе с телятами на подсосе. В этом возрасте в 2 месяца они набирают вес около 80 килограммов.
Всего же в Ивановском районе элитной породой занимаются 4 хозяйства.
Андрей Леончук, главный специалист отдела организации производства Управления сельского хозяйства Ивановского райисполкома:
Чтобы вывести чистопородный скот надо сменить не одно поколение. Это очень кропотливый труд как животноводов, так и зоотехника-селекционера, потому что должен быть очень серьезный учет.
В этом году из самого большого стада в другие хозяйства продали полсотни племенных голов, и планируют еще 30. Будущее мясного скотоводства здесь не подвергают никаким сомнениям, а вкусным и, что важно, полезным мраморным мясом обещают накормить как минимум всю округу.