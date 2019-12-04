Новости экономики за 04.12.2019

С июня 2018 года под запретом была молочка в таре объемом свыше 2,5 литра. Затем этот запрет был снят в мае 2019 года. Однако тогда ведомство сохранило ограничения на ввоз молочки почти для 40 белорусских предприятий.

Новости Беларуси. Россельхознадзор отменил действие санкций на поставки молочной продукции с 32 белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что работа с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси по снятию ограничительных мер на поставки продукции продолжится.

БЕЛАРУСЬ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ BAKUTEL

Белорусская продукция организаций сферы информационно-коммуникационных технологий представлена на масштабной международной выставке инноваций в Баку. Cреди прочих «Белтелеком», Белпочта, Национальный центр электронных услуг, словом, полный спектр достижений и потенциала страны в области связи и технологий. Также на выставке презентуют совместный выпуск Беларуси и Азербайджана по тематике народных сказок.

Платёжная система Apple Pay начинает работу в Беларуси