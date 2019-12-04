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Новости экономики за 04.12.2019

04 декабря 2019 15:57
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Новости Беларуси. Россельхознадзор отменил действие санкций на поставки молочной продукции с 32 белорусских предприятий,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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С июня 2018 года  под запретом была молочка в таре объемом свыше 2,5 литра. Затем этот запрет был снят в мае 2019 года. Однако тогда ведомство сохранило ограничения на ввоз молочки почти для 40 белорусских предприятий.

Новости экономики за 04.12.2019-1

В Россельхознадзоре подчеркнули, что работа с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси по снятию ограничительных мер на поставки продукции продолжится.

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# Молоко в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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