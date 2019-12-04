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Платёжная система Apple Pay начинает работу в Беларуси

04 декабря 2019 15:58
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Новости Беларуси. Платежная система Apple Pay начинает полноценно работать в нашей стране,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

4 декабря сервис стал доступен клиентам еще нескольких крупных белорусских банков. За 2 недели с его запуска в Беларуси он набрал уже 15 тысяч пользователей.

Платёжная система Apple Pay начинает работу в Беларуси-1

Это система, которая позволяет совершать бесконтактные платежи. То есть, берёте в руки банковскую карточку и через специальное приложение «привязываете» её к телефону, часам или планшету. После этого ими можно расплачиваться, как обычной бесконтактной картой, а также совершать покупки в онлайне.

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# Банковские карты # Экономика # Фотофакт

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