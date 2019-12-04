Платёжная система Apple Pay начинает работу в Беларуси

4 декабря сервис стал доступен клиентам еще нескольких крупных белорусских банков. За 2 недели с его запуска в Беларуси он набрал уже 15 тысяч пользователей.

Это система, которая позволяет совершать бесконтактные платежи. То есть, берёте в руки банковскую карточку и через специальное приложение «привязываете» её к телефону, часам или планшету. После этого ими можно расплачиваться, как обычной бесконтактной картой, а также совершать покупки в онлайне.