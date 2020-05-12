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80 тысяч тонн сырья. Танкер с саудовской нефтью для Беларуси прибывает в Клайпеду

12 мая 2020 06:53
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Новости Беларуси. Танкер с саудовской нефтью для Беларуси прибывает 12 мая в Клайпеду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первая партия сырья с Аравийского полуострова.

80 тысяч тонн черного золота доставят в литовский порт, а после по железной дороге – в Беларусь.

80 тысяч тонн сырья. Танкер с саудовской нефтью для Беларуси прибывает в Клайпеду-1

Так, у нашей страны список нефтяных партнеров расширяется. К российским компаниям уже добавились другие альтернативные источники – поставщики из Азербайджана и Норвегии. Продолжается работа с американскими производителями. Импорт сырья из США возможен через Польшу.

Белорусская сторона полагает, что переговоры на эту тему активизируются после снятия карантина в Польше. Кроме того, отмечают наши специалисты и тот факт, что нефтяной рынок с точки зрения поставок стал более сегментированный.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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