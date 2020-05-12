Владимир Макей о пандемии: целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ

Новости Беларуси. Новый формат международного общения. 12 мая состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый формат международного общения. 12 мая состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сложная эпидемиологическая ситуация вынудила отказаться от традиционных встреч, поэтому впервые заседание прошло онлайн, в формате видеоконференции.
В ходе встречи был утвержден план межмидовских консультаций. Также руководители внешнеполитических ведомств обсудили обеспечение международной информационной безопасности: сейчас готовится совместное заявление глав государств СНГ.
Не обошли стороной участники встречи и тему пандемии.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
На мой взгляд, первоочередные шаги – это объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их массового производства, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок, как в рамках Содружества, так и в целях транзита.
Целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ, особенно в отношении продукции агропромышленного комплекса, товаров первой необходимости и медицинских изделий.
Также Владимир Макей предложил обсудить тему совместных усилий по борьбе с пандемией и преодолению ее последствий на предстоящей встрече глав правительств, которая запланирована на 29 мая. Кстати, она тоже пройдет в формате видеоконференции.