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Владимир Макей о пандемии: целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ

12 мая 2020 17:03
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Новости Беларуси. Новый формат международного общения. 12 мая состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей о пандемии: целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ-1

Сложная эпидемиологическая ситуация вынудила отказаться от традиционных встреч, поэтому впервые заседание прошло онлайн, в формате видеоконференции.  

Владимир Макей о пандемии: целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ-4

В ходе встречи был утвержден план межмидовских консультаций. Также руководители внешнеполитических ведомств обсудили обеспечение международной информационной безопасности: сейчас готовится совместное заявление глав государств СНГ.   

Владимир Макей о пандемии: целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ-7

Владимир Макей о пандемии: целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ-9

Не обошли стороной участники встречи и тему пандемии.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
На мой взгляд, первоочередные шаги это объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их массового производства, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок, как в рамках Содружества, так и в целях транзита.   

Целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ, особенно в отношении продукции агропромышленного комплекса, товаров первой необходимости и медицинских изделий.  

Владимир Макей о пандемии: целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ-12

Также Владимир Макей предложил обсудить тему совместных усилий по борьбе с пандемией и преодолению ее последствий на предстоящей встрече глав правительств, которая запланирована на 29 мая. Кстати, она тоже пройдет в формате видеоконференции.   

# Коронавирус # Владимир Макей # Фотофакт

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