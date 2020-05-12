Новости экономики за 12.05.2020

Новости Беларуси. Как изменился список «нефтяных партнеров» Беларуси? Как будет работать первая виртуальная выставка белорусских производителей и какова протяженность самого длинного маршрута Белорусской железной дороги? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПЕРВАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА MADE IN BELARUS ОТКРОЕТСЯ В ИЮНЕ

В июне откроется первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus. Онлайн-платформа объединит стенды предприятий, представленных в двух павильонах. На каждом стенде будут виртуальные экспонаты, различные деловые предложения в форматах документов и изображений. Будет работать чат, в котором сотрудники компаний смогут пообщаться с посетителями.