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Новости экономики за 12.05.2020

12 мая 2020 13:59
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Новости Беларуси. Как изменился список «нефтяных партнеров» Беларуси? Как будет работать первая виртуальная выставка белорусских производителей и какова протяженность самого длинного маршрута Белорусской железной дороги? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПЕРВАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА MADE IN BELARUS ОТКРОЕТСЯ В ИЮНЕ

В июне откроется первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus. Онлайн-платформа объединит стенды предприятий, представленных в двух павильонах. На каждом стенде будут виртуальные экспонаты, различные деловые предложения в форматах документов и изображений. Будет работать чат, в котором сотрудники компаний смогут пообщаться с посетителями.

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Ожидается подключение не менее 5 000 гостей из 10 стран. Во время выставки пройдет международный аграрный онлайн-форум, где предприятия, занимающиеся сельским хозяйством и продуктами питания, обсудят вопросы производства и сбыта продукции.

Подробнее в видеоматериале.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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