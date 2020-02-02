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«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате

02 февраля 2020 17:21
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Новости Беларуси. Материал об одном вирусе, от которого так бы хотелось изобрести вакцину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Я о безответственности и бездействии, граничащих с безразличием. О ситуациях, в которых можно и нужно было бы разобраться на местах, но дело сдвигается с мертвой точки только после обращения в средства массовой информации.

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«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-1

В ноябре моя коллега Кристина Протосовицкая разбиралась в истории с невыплаченной зарплатой. Частное предприятие «Пинавуд» не платило работникам больше полугода. Когда по-хорошему призвать к выполнению обязательств работодателя не удалось, мужчины обратились к местным властям, а после и в суд. По мировому соглашению, окончательный расчет должен был быть произведен в конце прошлого года. Но… впрочем, не буду наступать на горло песне моей коллеги.

Кристина Протосовицкая продолжила разбираться в ситуации.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-4

– 32 поделить на 8 – что ты это узнавал?
– За один час он сделает.
– А сейчас что узнаешь?
– Сейчас узнаю, что отремонтировал столяр до обеда.
– А потом будешь что узнавать?
– А потом буду узнавать, что отремонтировал столяр после обеда.

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«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-7

Четвероклашка Стас без проблем справляется с задачками из учебника. А вот для его отца – бывшего работника предприятия «Пинавуд» Олега Савчука – в жизни арифметика дается куда сложнее: вычесть ежемесячные платежи – кредит, коммунальные, алименты – из ноля. Три месяца, выделенные судом на покрытие долга перед ним по зарплате, истекли в декабре. Своих денег – 2600 – мужчина так и не увидел.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-10

Олег Савчук, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:
У меня с супругой четверо детей. Один ребенок инвалид, он находится в Доме инвалидов, на него плачу 10 % ежемесячно с зарплаты, старшая вообще замуж собралась выходить. Деньги нужны. Тем более еще строимся.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-13

Заложником этой же ситуации стал и Игорь Яхновец. В борьбе за свои права его поддерживает семья – жена и двое детей. Яна занимается плаванием, а шестилетнего Глеба уже впору отдавать в футбольную академию. Но только не сейчас, а когда распогодится на финансовом фронте.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-16

Ежемесячный мой кредит по квартире 330 рублей. Плюс, не считая коммунальных, где-то набегает рублей 120. С апреля не платят мне зарплату.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-19

Некогда перспективное предприятие по обработке древесины «Пинавуд» с клиентами в Европе попрощалось со своими сотрудниками по-английски. 65 человек не увидели ни зарплату, ни окончательного расчета – 33 по трудовым договорам, а еще 32 по договорам подряда.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-22

Татьяна Квачель, заместитель начальника Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления департамента Государственной инспекции труда:
На основании проведенной проверки начальником Пинского межрайонного отдела было выдано требование, предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 6 декабря 2019 года. В связи с тем, что руководителем не были выполнены в установленные сроки обязательные для исполнения требования предписания, административное дело в отношение руководителя этого предприятия было направлено в суд.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-25

Инспекция труда, фонд социальной защиты, и лишь пять бывших работников подали в суд на одного нерадивого руководителя. Общий долг предприятия «Пинавуд» на конец января по данным отдела принудительного исполнения превышает 67 тысяч рублей. Запущено 12 исполнительных производств. Выплаты с ноября по январь в ОПИ поступали, но незначительные – порядка 10 %.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-28

Валерий Любич, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:
Я звонил в горисполком, обещал он рассчитаться до 1 декабря. Но я сказал: «Я этому не верю». До сих пор этих денег не видим, только одни отписки и отмашки.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-31

Денис Нестеренко, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:
Они-то пишут красиво, выписывают в этих листах.

На контакт директор не идет, заявляют в райисполкоме. 8 комиссий – 8 отказов в личном присутствии.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-34

Владимир Петько, заместитель председателя Пинского райисполкома:
Неоднократно директором частного предприятия давались заверения комиссии о том, что все вопросы будут решены. К сожалению, они не были решены и заверения не были выполнены. В связи с этим ОПИ было арестовано имущество в ноябре месяце. И в ближайшие дни ожидается его реализация для того, чтобы погасить полную задолженность этой организации перед гражданами.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-37

Тем временем на месте старого предприятия – сразу после того, как «Пинавуд» погряз в судебных тяжбах – зарегистрировали новое. Часть работников – порядка 20 человек – перешли с «Пинавуд». Сергею прежний директор должен больше 4 000. На новом предприятии выплаты стабильные.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-40

Сергей Горегляд, сотрудник предприятия «Эколамбер»:
Сейчас у нас новый директор, но старый тоже на месте. Я в контору не хожу, не в курсе, кто там чем руководит. Но все на местах. Название поменялось, а ингредиенты остались те же самые.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-43

Владимир Петько:
Частное предприятие «Эколамбер» не является правопреемником частного предприятия «Пинавуд». Это совершенно новые предприятие, которое зарегистрировано в Пинском районе гражданами Российской Федерации. «Эколамбер» действительно арендует часть имущества «Пинавуд» для использования в своей деятельности.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-46

Обозначить свою роль на новом предприятии и дать ответ, когда же будут деньги, может только директор. Назначаем ему встречу вместе с райисполкомом – на их звонки, благо, он отвечает. Приезжаем по уже знакомому адресу (помнится, здесь нас встретили негостеприимно).

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-49

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
За два месяца ситуация коренным образом не изменилась. Разве что вместо деревянных баррикад появились ворота. Зарплату не выплатили. А директор всячески избегает встречи с камерой – широко известный в узких пинских кругах, он называет себя «немедийным».

На это раз нам повезло больше: директор избегает камер, но четко обосновывает позицию – зарплату выплачу.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-52

– На сегодняшний день предпринимаются все меры возможные для погашения задолженности по заработной плате. Я думаю, февраль-март, задолженность закроем.
– За счет чего она закроется?
– Уже начали закрывать заработную плату за счет аренды.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-55

Аренды того самого оборудования, которое еще в ноябре описал и арестовал ОПИ. Сейчас его передали на реализацию в «Брестюробеспечение». Вопрос времени, когда найдется покупатель.

Владимир Петько:
Здесь есть имущество, которое будет реализовано и люди получат заработную плату. Здесь есть свет в конце тоннеля. И он не будет долго затянут. В феврале будет поставлена точка.

«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате-58

# Предприятия Беларуси # Экономика # Юлия Огнева # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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