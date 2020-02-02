«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате

Новости Беларуси. Материал об одном вирусе, от которого так бы хотелось изобрести вакцину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Я о безответственности и бездействии, граничащих с безразличием. О ситуациях, в которых можно и нужно было бы разобраться на местах, но дело сдвигается с мертвой точки только после обращения в средства массовой информации. «Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

В ноябре моя коллега Кристина Протосовицкая разбиралась в истории с невыплаченной зарплатой. Частное предприятие «Пинавуд» не платило работникам больше полугода. Когда по-хорошему призвать к выполнению обязательств работодателя не удалось, мужчины обратились к местным властям, а после и в суд. По мировому соглашению, окончательный расчет должен был быть произведен в конце прошлого года. Но… впрочем, не буду наступать на горло песне моей коллеги. Кристина Протосовицкая продолжила разбираться в ситуации.

– 32 поделить на 8 – что ты это узнавал?

– За один час он сделает.

– А сейчас что узнаешь?

– Сейчас узнаю, что отремонтировал столяр до обеда.

– А потом будешь что узнавать?

– А потом буду узнавать, что отремонтировал столяр после обеда. «Физическое здоровье детей во многом зависит от присутствия отца»

Четвероклашка Стас без проблем справляется с задачками из учебника. А вот для его отца – бывшего работника предприятия «Пинавуд» Олега Савчука – в жизни арифметика дается куда сложнее: вычесть ежемесячные платежи – кредит, коммунальные, алименты – из ноля. Три месяца, выделенные судом на покрытие долга перед ним по зарплате, истекли в декабре. Своих денег – 2600 – мужчина так и не увидел.

Олег Савчук, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:

У меня с супругой четверо детей. Один ребенок инвалид, он находится в Доме инвалидов, на него плачу 10 % ежемесячно с зарплаты, старшая вообще замуж собралась выходить. Деньги нужны. Тем более еще строимся.

Заложником этой же ситуации стал и Игорь Яхновец. В борьбе за свои права его поддерживает семья – жена и двое детей. Яна занимается плаванием, а шестилетнего Глеба уже впору отдавать в футбольную академию. Но только не сейчас, а когда распогодится на финансовом фронте.

Ежемесячный мой кредит по квартире 330 рублей. Плюс, не считая коммунальных, где-то набегает рублей 120. С апреля не платят мне зарплату.

Некогда перспективное предприятие по обработке древесины «Пинавуд» с клиентами в Европе попрощалось со своими сотрудниками по-английски. 65 человек не увидели ни зарплату, ни окончательного расчета – 33 по трудовым договорам, а еще 32 по договорам подряда.

Татьяна Квачель, заместитель начальника Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления департамента Государственной инспекции труда:

На основании проведенной проверки начальником Пинского межрайонного отдела было выдано требование, предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 6 декабря 2019 года. В связи с тем, что руководителем не были выполнены в установленные сроки обязательные для исполнения требования предписания, административное дело в отношение руководителя этого предприятия было направлено в суд.

Инспекция труда, фонд социальной защиты, и лишь пять бывших работников подали в суд на одного нерадивого руководителя. Общий долг предприятия «Пинавуд» на конец января по данным отдела принудительного исполнения превышает 67 тысяч рублей. Запущено 12 исполнительных производств. Выплаты с ноября по январь в ОПИ поступали, но незначительные – порядка 10 %.

Валерий Любич, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:

Я звонил в горисполком, обещал он рассчитаться до 1 декабря. Но я сказал: «Я этому не верю». До сих пор этих денег не видим, только одни отписки и отмашки.

Денис Нестеренко, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:

Они-то пишут красиво, выписывают в этих листах. На контакт директор не идет, заявляют в райисполкоме. 8 комиссий – 8 отказов в личном присутствии.

Владимир Петько, заместитель председателя Пинского райисполкома:

Неоднократно директором частного предприятия давались заверения комиссии о том, что все вопросы будут решены. К сожалению, они не были решены и заверения не были выполнены. В связи с этим ОПИ было арестовано имущество в ноябре месяце. И в ближайшие дни ожидается его реализация для того, чтобы погасить полную задолженность этой организации перед гражданами.

Тем временем на месте старого предприятия – сразу после того, как «Пинавуд» погряз в судебных тяжбах – зарегистрировали новое. Часть работников – порядка 20 человек – перешли с «Пинавуд». Сергею прежний директор должен больше 4 000. На новом предприятии выплаты стабильные.

Сергей Горегляд, сотрудник предприятия «Эколамбер»:

Сейчас у нас новый директор, но старый тоже на месте. Я в контору не хожу, не в курсе, кто там чем руководит. Но все на местах. Название поменялось, а ингредиенты остались те же самые.

Владимир Петько:

Частное предприятие «Эколамбер» не является правопреемником частного предприятия «Пинавуд». Это совершенно новые предприятие, которое зарегистрировано в Пинском районе гражданами Российской Федерации. «Эколамбер» действительно арендует часть имущества «Пинавуд» для использования в своей деятельности.

Обозначить свою роль на новом предприятии и дать ответ, когда же будут деньги, может только директор. Назначаем ему встречу вместе с райисполкомом – на их звонки, благо, он отвечает. Приезжаем по уже знакомому адресу (помнится, здесь нас встретили негостеприимно).

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

За два месяца ситуация коренным образом не изменилась. Разве что вместо деревянных баррикад появились ворота. Зарплату не выплатили. А директор всячески избегает встречи с камерой – широко известный в узких пинских кругах, он называет себя «немедийным». На это раз нам повезло больше: директор избегает камер, но четко обосновывает позицию – зарплату выплачу.

– На сегодняшний день предпринимаются все меры возможные для погашения задолженности по заработной плате. Я думаю, февраль-март, задолженность закроем.

– За счет чего она закроется?

– Уже начали закрывать заработную плату за счет аренды.