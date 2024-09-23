Сергеенко: товарооборот между Беларусью и Россией вырос на 2,3 млрд долларов

Лучшим ответом недружественному Западу станет продуктивное взаимодействие Минска и Москвы. К такому выводу пришли участники заседания Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое прошло в Могилеве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши страны столкнулись с реальными вызовами, несущими угрозу самому их существованию. И задача парламентариев – всемерно содействовать укреплению позиций Союзного государства. Речь прежде всего о безбарьерной экономике. Расширение производства, создание новых рабочих мест, укрепление кооперационных связей, разработка, внедрение передовых технологий – все это уже работает. Приоритет – региональное сотрудничество.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Межрегиональное и приграничное сотрудничество входит в число ключевых элементов, которые обеспечивают успешное развитие интеграционных процессов в Союзном государстве. Поэтому президентами Беларуси и России, правительствами делается все для этого развития. Только за истекший период текущего года Беларусь и Россию посетили свыше 100 делегаций разных регионов и в Беларуси, и в России. За 7 месяцев текущего года товарооборот вырос на 8,5 %, и в денежном эквиваленте составил этот рост 2,3 млрд долларов.