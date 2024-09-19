Посол ОАЭ: в планах установить побратимские отношения между Гомелем и эмиратом Фуджейра

Первые соглашения о сотрудничестве подписаны на 18-м экономическом форуме в Гомеле. Мероприятие стартовало 19 сентября. Так, Гомельская область закрепила на бумаге договоренности с российским «Росатомом». Укреплять взаимодействие будут в сферах цифровизации, ЖКХ и кибербезопасности.

Традиционно экономический форум в Гомеле дает возможность не только познакомиться с потенциалом юго-восточного региона Беларуси, но и установить долгосрочные межрегиональные и международные связи. На форум приехали более 400 участников. Это зарубежные делегации из 15 стран. Гости отмечают: площадка стала прочной основой для создания по-настоящему умной экономики, способной справиться с современными вызовами и угрозами.