Посол ОАЭ: в планах установить побратимские отношения между Гомелем и эмиратом Фуджейра
Первые соглашения о сотрудничестве подписаны на 18-м экономическом форуме в Гомеле. Мероприятие стартовало 19 сентября. Так, Гомельская область закрепила на бумаге договоренности с российским «Росатомом». Укреплять взаимодействие будут в сферах цифровизации, ЖКХ и кибербезопасности.
Традиционно экономический форум в Гомеле дает возможность не только познакомиться с потенциалом юго-восточного региона Беларуси, но и установить долгосрочные межрегиональные и международные связи. На форум приехали более 400 участников. Это зарубежные делегации из 15 стран. Гости отмечают: площадка стала прочной основой для создания по-настоящему умной экономики, способной справиться с современными вызовами и угрозами.
Александр Новиков, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш»:
Проведение данных форумов способствует не только поиску новых точек финансового роста, поиску новых партнеров и укреплению кооперационных взаимосвязей между регионами. Свежий пример – у нас вчера на предприятии «Гомсельмаш» была делегация из Республики Башкортостан. Помимо того, что мы плотно с ними работаем по реализации нашей техники, мы проговорили возможное дальнейшее кооперационное развитие. Это поставка различных материалов и различных компонентов на конвейер для изготовления техники.
Ибрагим Салим Мохамед Аль-Мушаррах, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Беларуси:
На Гомельщине нам особенно интересны сферы сельского хозяйства, технологии, продовольственная безопасность, чистая энергия. Также в планах установить побратимские отношения между Гомелем и эмиратом Фуджейра.
Также в рамках форума проходит выставка достижений экономики Гомельской области. Свои новинки презентуют более 50 предприятий. Спектр направлений широкий, от пищевой промышленности до машиностроения.