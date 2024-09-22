Кадыров в восторге от белорусского мотоцикла! Какие бренды Минска знают во всём мире?

Многие бренды, сделанные в Минске, нам знакомы еще со советских времен. Основные промышленные гиганты выросли в нашей столицы в послевоенные. Тот же МАЗ, о котором вспоминали, стал первым автомобильным гигантом в СССР. В 1946-м принято решение о строительстве МТЗ, а в 1950 году с конвейера сошел первый гусеничный трактор BELARUS, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Уже буквально через 10 лет свет увидели и первые часы, выпущенные в Минске. С тех пор их производство не останавливалось буквально ни на минуту. А столицу Беларуси со временем стали узнавать благодаря старым и новым брендам, созданным уже в суверенной стране, но не уступающим в качестве советским, уверен Глеб Прокофьев. На неделе вместе с маркетологами, экономистами и, конечно, жителями столицы он исследовал фирменный стиль главного белорусского города.

Грозный-Минск. Мотопроменад Рамзана Кадырова на неделе наделал шума. Глава Чечни рассекал по улицам Грозного на белорусском байке. И судя по видео, эмоции от поездки на одноцилиндровом гнедом только положительные.

Нам удалось узнать, как этот «Минск» оказался в Чечне. В начале сентября в Беларуси проходил открытый турнир по практической стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения ОМОНа. Лучшей иностранной командой стали представители «Ахмат-Грозный». Они-то и получили ключи от нового мотоцикла.

«Минск-125». Современный дизайн и улучшенные технические характеристики. К примеру, его четырехкратный двигатель позволяет уменьшить расход топлива и выбросы в атмосферу. И теперь 125-ку точно можно назвать белорусским мотоциклом. У нас его не только собирают, как это было еще несколько лет назад, но и изготавливают детали. Приборная панель, поворотники, амортизаторы, сидение – 28 компонентов делают на 14 отечественных предприятиях.

Олег Васюк, начальник отдела продаж ООО «МотоВелоЗавод»:

Задача стоит максимально локализовать, чтобы мы не зависели ни от каких внешних факторов, чтобы собственными силами. Объемы производства ежегодно растут. В 2023 году мы выпустили порядка 4 600 мотоциклов, в этом году мы ставим задачу мы ставим задачу выпустить 5 900 мотоциклов.