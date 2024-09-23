Беларусь и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области медицины катастроф. Документ предусматривает обмен опытом и информацией о научно-технических достижениях в области медицины катастроф и ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Те знания, которые мы получаем в рамках нашего взаимодействия, которые строятся на доверительных и уже системных контактах, длящихся не один год, мы отрабатываем их в практике и совершенно точно получаем подтверждение тех высоких знаний в практико-ориентированных действиях.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России:

В рамках чрезвычайных ситуаций, оказания медицинской помощи для нас крайне важными являются алгоритмы, протоколы и система усиления медицинской помощи, эвакуации пациентов.

Тема обеспечения равных прав граждан в получении медицинской помощи сегодня в центре внимания союзных парламентариев. Могилев принимает заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Обсуждаются и вопросы подготовки к предстоящему празднованию 80-летия Великой Победы. Символично, что перед заседанием депутаты возложили цветы на площади Славы Могилева к Вечному огню.