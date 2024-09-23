Товарооборот Беларуси и Бурятии за 5 лет увеличился в 6 раз

Беларусь продолжает укреплять связи с регионами России. В Минске с визитом делегация Бурятии. Основные направления взаимодействия обсудили 23 сентября на заседании рабочей группы по сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отношения нашей страны с этим российским регионом развиваются очень динамично – за последние 5 лет взаимный товарооборот увеличился в 6 раз. И только за первое полугодие 2024-го он прибавил еще более 30 %. При этом цифры могут быть гораздо выше. Наработан хороший потенциал – в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия (Россия):

Связей достаточно много. Если брать продукцию белорусскую, то у нас и трактора, и БЕЛАЗы. В Республике Бурятия добывается уголь в больших объемах. Это одно из основных наших производств. И, безусловно, там карьерные самосвалы БЕЛАЗ вне конкуренции.

Владимир Павлов, председатель Народного Хурала Республики Бурятия (Россия):

Мы уже в экономическом плане с Беларусью работаем ряд лет. У нас бизнес работает. И та продукция, которая производится в Беларуси, особенно машиностроение, известна во всем мире и пользуется спросом и в Республике Бурятия, особенно машиностроение, сельскохозяйственное направление. В общем объеме импорта стран-партнеров Бурятии Беларусь занимает второе место. На Дальнем Востоке заинтересованы в поставках нашей техники, мебели и электрических машин. Среди перспективных направлений сотрудничества остаются медицина, промышленность, сельское хозяйство и туризм. В ходе визита в Беларусь гости посетят ключевые предприятия, медицинские центры и здравницы.