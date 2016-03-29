Новости Беларуси. Сербия видит большой потенциал в наращивании экономического сотрудничества с Беларусью. Об этом 29 марта заявил министр экономики этого балканского государства. Он возглавил сербскую делегацию, в которую входят представители наиболее значимых ведомств и учреждений в сфере машиностроения, науки, строительства, торговли, сельского хозяйства.

С сербской стороны в заседании делового совета по сотрудничеству участвуют 130 бизнесменов. По результатам встречи планируется подписать целый ряд соглашений. Одно из них – между компаниями-производителями мото- и велотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желько Сертич, министр экономики Республики Сербия:

Товарооборот между нашими странами сейчас составляет около 100 млн долларов, но у нас есть потенциал, чтобы сделать его больше. Мы заинтересованы в расширении деловой деятельности в Беларуси. И я вижу готовность вашей страны способствовать этому.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Надо работать по всем направлениям, тем более, что у нас есть большая привилегия – это зона свободной торговли, то есть соглашение, которое работает в отношениях между Сербией и Беларусью. Будущее не в простой торговле, будущее именно в промышленной кооперации. В том, чтобы создавать свою продукцию совместную и совместно продвигать на рынки третьих стран. Сербия, Беларусь – не такие большие, глобальные игроки, и поэтому как раз наши перспективы в том, чтобы мы искали производственное сотрудничество.