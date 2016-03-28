Насколько изменились «жировки» в Беларуси и куда обращаться гражданам за разъяснениями

Новости Беларуси. В курсе теперь и каждый белорус, во сколько обойдутся жилищно-коммунальные услуги после перерасчета. А если вопросы и возникли, ответить на них готовы в любом расчетно-справочном центре. Февральские «жировки» накануне или сегодня получили большинство владельцев квартир. Оплатить коммуналку на этот раз можно до пятого апреля.

Насколько же «жировка» «похудела» к весне и результат ли это личной экономии – у Людмилы Николаевны к коммунальщикам масса вопросов. Но даме разъяснили: минус в счет-табличке – плюс-итог тарифной диеты.

Людмила Рожкова, житель Минска:

За февраль я буду оплачивать 315 тысяч 535 рублей. А в январской «жировке» я оплатила сумму 523 тысячи. Сравните 523 и 315.

Сравнивать и просчитывать белорусы могли уже с минувшей пятницы, под занавес недели первые коммунальные счета опустили в почтовые ящики. На сегодня же, что касается Минска, «жировки» получили практически все жители столицы.

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Есть несколько адресов, где люди не получили счет-извещения. Может, потерялись, завалились или кто-то достал. Гражданам просто надо подойти в свой расчетно-справочный центр, где оперативно из базы ее распечатают.

Кстати, оплачивать «коммуналку», даже несмотря на выходные, жители нашей страны стали очень активно – за субботу и воскресенье, к примеру, каждый четвертый минчанин рассчитался за тепло, свет и воду. «Не зря торопились», – говорят в ЖЭСах, ведь в эти дни, чтобы успеть разнести все «жировки», привлекали и мастеров, и дворников.

Юлия Агеева, начальник расчетно-справочного центра № 4 Фрунзенского района Минска:

В течение полутора недель работали до 11. Пересчитали практически 100%, за исключением редких сбоев.

Минчанка:

Кубометров потребления ноль, зато сумма в 90 тысяч вбита вручную. Как такое может быть?

Большинство вопросов сейчас возникает именно по начислениям за потребление воды. Тариф ведь сначала увеличился, потом – уменьшился, люди стараются разобраться, говоря простым языком, «откуда что берется». Но порой все зависит вовсе не от начислений ЖЭСа.

Спартак Овчинников, житель Витебска:

Я думал, что тогда подняли и все. Сейчас еще больше стало.

Оксана Гуминская, житель Витебска:

«Жировка» увеличилась на 30 тысяч. Я в шоке, не понятно, что произошло.

А произошло, как выяснилось, еще на этапе проектирования многоэтажного дома. И ни жировки, ни повышение-снижение тарифов здесь абсолютно ни при чем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Малаховская, председатель товарищества собственников (Витебск):

Изначально слабые насосы. Если взять 103-й дом, там два теплопункта на такой большой многоквартирный теплопункт. Здесь один. Уменьшает мощность и подачу тепла и горячей воды.

Получается, что если бы тарифы не снизились, жильцы этого витебского дома заплатили бы еще больше. Так что невесело в сравнении. А коммунальщики удивленным полученными «жировками» предлагают заглянуть за разъяснениями в расчетно-справочные центры. Это абсолютно бесплатно.