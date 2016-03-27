Белорусы получили новые «жировки»: изменения и отзывы

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси утвердили предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий указ охватил 14 позиций.

Свое народное название январские «жировки» оправдали сполна. Лишнего «жира» в виде астрономических сумм за «коммуналку» в них действительно было хоть отбавляй.

После наведения порядка в коммунальной неразберихе февральские «прайсы» стали главной интригой месяца. А белорусы в ожидании счетов стали чаще проверять почтовые ящики.

Новые «жировки» начали разносить утром в пятницу. Закончить доставку планируют 27 марта вечером. Анастасия свой путь «с толстой сумкой на ремне» начала ни свет ни заря. Ведь радиус работы почтальона – более 10 километров.

Анастасия Гавриленко, специалист расчетного центра № 6 Октябрьского района Витебска:

Обошла уже практически половину. Люди очень ждут, радуются, хорошо открывают, смотрят квитанции.

Это один из самых крупных расчетно-справочных центров Витебска. На обслуживании – более 26 тысяч квартир. Чтобы успеть доставить счета в срок, здесь перешли на круглосуточный режим работы. За работой сотрудники центра привычно упражняются в математике.

Арифметический итог таков. Всего в центре 11 сотрудников, а значит каждому придется обсчитать и распечатать 2,5 тысячи «жировок». Здесь признаются: с такими объемами работы сами вряд ли справятся. На помощь работникам центра выделили 20 сотрудников ЖЭУ. То есть разносить «жировки» будут и дворники, и сантехники, и даже начальники.

Татьяна Горегляд, начальник расчетного центра № 6 Октябрьского района Витебска:

Для того, чтобы только их распечатать, нужно двое суток работать и печать, печатать. У нас два принтера, устанавливают сейчас третий. И нам необходимо выйти в третью смену, чтобы успеть их вовремя распечатать.

Цветы, капуста и 20 сортов помидоров. В квартире пенсионерки Анны Протченко зеленеет целый огород в миниатюре. Изучив новую «жировку», женщина не скрывает приподнятого настроения и признается: она уже точно знает, на что потратит деньги, которые «вернули» коммунальщики.

Анна Протченко:

Я уже примерно знаю, какая моя новая «жировка». 570 тысяч. Уже меньше. На 180 тысяч меньше. На проезд, на дачу, на удобрения, семян надо купить. Вот это пойдет на дачу.

В этой многодетной семье разумная экономия – не просто слова. Здесь подрастают сразу три малыша. Известие о том, что пока ребятам не исполнится семь лет, за лифт и уборку в подъезде платить нужно только за взрослых, родители восприняли с энтузиазмом. И даже успели подсчитать, на что хватит сэкономленных денег.

Сергей Чистик:

Подготовка к школе, подарки на День рождения и просто какие-то праздники.

Кстати, за лифт не будут платить и те, кто живет на первом этаже или по состоянию здоровья не может им пользоваться. Всего кардинально изменились шесть тарифов.

Подешевели самые «прожорливые» пункты «коммуналки»: водоснабжение – в полтора раза, водоотведение – более чем в два. Фактически за эти две услуги мы будем платить только треть от полной стоимости.

Вернули принципы начислений за лифт, уборку помещений и свет в подъезде. Сумма платежа теперь будет зависеть не от площади квартиры, а от количества людей, которые в ней проживают.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Стоимость услуг за февраль, конечно, будет отличаться от январской. Будет ниже в первую очередь за счет того, что февраль был теплей, чем январь. Поэтому стоимость услуги по теплоснабжению будет ниже. И, конечно, найдет отображения та сумма перерасчета за январь, которую где-то неправильно начислили либо неправильно применены тарифы. Сумма платежа должна быть ниже.

И еще одна хорошая для белорусов новость: указ вступает в силу со дня своего опубликования. Это значит, что «коммуналку» пересчитают не только за февраль, но и за январь, а гражданам вернут все, что они переплатили. К тому же из-за форс-мажорных обстоятельств «платить по счетам» без штрафных санкций можно будет до 5 апреля.

Долгожданные счета за февраль – лишь прообраз «жировки» «нового образца». Сейчас «в работе» у специалистов новая двухсторонняя квитанция.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Люди получат новые понятные «жировки», с понятными суммами, тарифами, прозрачными суммами, которые не вызовут недовольства.

Кстати, после пересчета тарифов население по-прежнему оплачивает не более 40% реальной стоимости коммунальных услуг. Но уже к 2017 года эта планка должна подняться на 10%.

И все же цены на «коммуналку» до конца года повышать не будут. Государственные субсидии снизятся не за счет кошелька граждан, а за счет внутренних ресурсов самих коммунальных служб. Резервы, говорят коммунальщики, уже отыскали и оценили их в 2,5 триллиона рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.