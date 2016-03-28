Новости экономики за 28.03.2016

Новости Беларуси. Новации накануне деноминации. Как будут выглядеть ценники в магазинах, на рынках, в ресторанах и кафе в ближайшем будущем? Наш экономический обозреватель Алексей Мартиненок оценил первые шаги торговли в этом направлении. Алексей, расскажите, где уже можно увидеть новые цифры на этикетке?

ДЕЛО ПРИВЫЧКИ

Действительно, некоторые объекты торговли уже начали писать цены в старых и новых деньгах. Минторг же предлагает ввести такую практику массово с начала следующего месяца. Так что если вы увидите в магазине буханку хлеба за один рубль, это не первоапрельская шутка. Торговым объектам рекомендуется указывать цены разным цветом и шрифтом. Уже сегодня меню, оформленное с учетом деноминации, можно наблюдать в одном из витебских кафе.

Федор Путилов, директор кафе-пиццерии:

Люди должны привыкать, должны как-то адаптироваться к тому, что будут новые деньги. Лучше это сделать заранее.

КОНКУРИРУЕМ ВМЕСТЕ

В Беларуси начала работу Ассоциация производителей и продавцов товаров народного потребления. В ее составе крупные отечественные производства, которые теперь готовы сообща конкурировать, что приятно для рядовых покупателей, по ценовому фактору. Новая структура сосредоточится на удешевлении кредитов, снижении ставок аренды и таможенных пошлин на сырье. Отдельно Ассоциация говорит о том, что будет бороться с негативным отношением некоторых потребителей к отечественным товарам.

БИЗНЕС-ПЬЕДЕСТАЛ

28 марта стартовал национальный конкурс «Предприниматель года». Представители малого и среднего бизнеса могут подавать заявки до 1 мая. Победителей в пяти номинациях определят известные бизнесмены, ученые, чиновники и общественные деятели. 35 счастливчиков разделят денежные премии, смогут принять участие в мастер-классах и тренингах международных экспертов. Также на кону льготные кредиты на 10 миллиардов рублей для инвестиционных проектов.

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Система расчетов позволит конкурировать на равных в конкурсе как субъекту, у которого, например, всего три человека работает, и субъекту, у которого 120 человек работает.

ВОСТОЧНЫЙ КРЕДИТ

Евразийский банк развития предоставит Беларуси кредит в размере двух миллиардов долларов. Такое соглашение 28 марта подписано с нашим Министерством финансов. Деньги пойдут на поддержку экономической политики и структурных реформ Правительства и Нацбанка. Первое поступление в республиканский бюджет в размере 500 миллионов долларов ожидается в ближайшие дни.

На валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. Доллар сегодня подешевел до 20119 рублей. Евро снизился на 85 рублей. А вот российский рубль вырос почти на два пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.