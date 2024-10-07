Семеняко: СНГ за 30 лет переросло в действительно важный представительный орган

Открытость, доверие и взаимопомощь. Именно такой интеграционный формат у Содружества Независимых Государств. СНГ – инструмент, который дает возможность договориться, понять мнение других стран, так характеризует альянс эксперты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале 1990-х, после распада общей большой страны, связующим звеном для республик, десятилетиями живших, опираясь на поддержку друг друга, стало именно Содружество. И за прошедшие годы формат СНГ свою актуальность не потерял. Содружество объединяет народы, близкие ментально и культурно. Что особенно важно сегодня, когда мир погружен в хаос многочисленных конфликтов.

Растет востребованность союзов государств с общими интересами, единым историческим фундаментом. Все более явным становится и запрос на стабильные, прогнозируемые, а главное, равноправные межгосударственные отношения. И в этом плане площадка СНГ становится незаменимой. Позволяет выслушать мнения каждого и принять решения, способствующие общему развитию.