Семеняко: СНГ за 30 лет переросло в действительно важный представительный орган
Открытость, доверие и взаимопомощь. Именно такой интеграционный формат у Содружества Независимых Государств. СНГ – инструмент, который дает возможность договориться, понять мнение других стран, так характеризует альянс эксперты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начале 1990-х, после распада общей большой страны, связующим звеном для республик, десятилетиями живших, опираясь на поддержку друг друга, стало именно Содружество. И за прошедшие годы формат СНГ свою актуальность не потерял. Содружество объединяет народы, близкие ментально и культурно. Что особенно важно сегодня, когда мир погружен в хаос многочисленных конфликтов.
Растет востребованность союзов государств с общими интересами, единым историческим фундаментом. Все более явным становится и запрос на стабильные, прогнозируемые, а главное, равноправные межгосударственные отношения. И в этом плане площадка СНГ становится незаменимой. Позволяет выслушать мнения каждого и принять решения, способствующие общему развитию.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Содружество за 30 лет существования переросло сегодня в действительно важный представительный орган, который направлен на повышение устойчивости государств-участников. Сегодня объединение решает целый ряд задач политических, экономических, задач по обеспечению безопасности стран-участниц. И сформулированы соответствующие принципы, приняты соответствующие документы.
Вопреки непрекращающимся попыткам Запада расшатать Содружество, лидерам стран удалось обеспечить поступательное развитие по ключевым социально-экономическим показателям. Есть эффект в таких областях, как энергетика, транспорт, торговля, промышленность и национальные технологии.
Новая грань для взаимодействия открыла многосторонняя зона свободной торговли с емкостью рынка более 280 миллионов человек. В непростых внешних условиях темпы роста экономик стран СНГ в минувшем году превысили общемировые значения. Рост продолжился и в 2024 году: за первый квартал ВВП Содружества вырос на 3,9 %.
Таисия Мармонтова, научный руководитель Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» (Казахстан):
Сегодня мы живем в мире, где своего рода триумф многосторонней дипломатии. Все многосторонние, многоуровневые структуры переживают бум, пик развития. Поэтому СНГ может и должен оставаться той площадкой, где страны постсоветского пространства могут искать точки соприкосновения.
Посол Беларуси в РФ: по микроэлектронике, авиастроению, станкостроению были подписаны дорожные карты.