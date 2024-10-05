Белорусско-итальянский бизнес-форум прошёл в Вероне

Свыше сотни представителей 60 итальянских предприятий, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве с нашей страной, приняли участие в бизнес-форуме «Мост в будущее». Мероприятие прошло в Вероне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельское хозяйство и животноводство, текстиль и мода, логистика стали главными темами встречи. О качестве наших товаров итальянские предприниматели знают и хотят наладить связи с отечественными предприятиями, однако препятствием на пути взаимовыгодного сотрудничества становятся санкции. Поэтому одна из ключевых целей форума – дать возможность бизнесменам двух стран предметно обсудить пути взаимодействия в существующих правовых рамках.

Кирилл Петровский, временный поверенный в делах Беларуси в Италии:

По данным Евростата, товарооборот между Беларусью и Италией приближается к отметке в 400 миллионов евро. В этой ситуации очень важно рассказать предприятиям, как легально работать в условиях существующих санкционных ограничений. Именно этим мы сегодня и занимались и именно эту работу продолжим и в дальнейшем.

Участники мероприятия получили шанс презентовать свои товары и услуги, провели встречи с потенциальными покупателями, поделились позитивной историей сотрудничества между компаниями из двух стран.