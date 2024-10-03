Свыше 73 тыс. договоров заключили белорусы по программе кредитования «На родные товары»

Свыше 73 тысяч договоров на общую сумму порядка 290 миллионов белорусских рублей заключено по программе кредитования «На родные товары», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные статистики озвучили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Цифры говорят сами за себя. Интерес белорусов к программе был так высок, что срок ее действия было решено продлить до конца 2025 года.

Также расширили перечень товаров, доступных для кредитования. Согласно постановлению правительства, теперь взять кредит под 4 % годовых на срок до 3 лет можно не только на деревянные окна и двери, но и на домокомплекты, ламинированные напольные покрытия, вытяжки, газовые котлы, светильники, ковры и многие другие товары. Кроме того, увеличилось и количество организаций-изготовителей, участвующих в программе. Это делает выбор еще шире.