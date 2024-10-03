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Свыше 73 тыс. договоров заключили белорусы по программе кредитования «На родные товары»

03 октября 2024 10:38
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Свыше 73 тысяч договоров на общую сумму порядка 290 миллионов белорусских рублей заключено по программе кредитования «На родные товары», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 73 тыс. договоров заключили белорусы по программе кредитования «На родные товары»-2

Данные статистики озвучили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Цифры говорят сами за себя. Интерес белорусов к программе был так высок, что срок ее действия было решено продлить до конца 2025 года. 

Также расширили перечень товаров, доступных для кредитования. Согласно постановлению правительства, теперь взять кредит под 4 % годовых на срок до 3 лет можно не только на деревянные окна и двери, но и на домокомплекты, ламинированные напольные покрытия, вытяжки, газовые котлы, светильники, ковры и многие другие товары. Кроме того, увеличилось и количество организаций-изготовителей, участвующих в программе. Это делает выбор еще шире.

Свыше 73 тыс. договоров заключили белорусы по программе кредитования «На родные товары»-4

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Наиболее популярные товары – это мебель, плитка керамическая, строительные материалы, телевизоры, холодильники, стиральные машины, велосипеды, мопеды и так далее. На сегодняшний день, если взять данные статистики, то у нас увеличились за полугодие продажи телевизоров и стиральных машин порядка на 2,5 процентных пункта.

Оформить кредит можно без поручителей. Подать заявку можно в банке или дистанционно, через сайт или мобильное приложение. 

# Кредиты Беларуси

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