Свыше 73 тыс. договоров заключили белорусы по программе кредитования «На родные товары»

Свыше 73 тысяч договоров на общую сумму порядка 290 миллионов белорусских рублей заключено по программе кредитования «На родные товары», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свыше 73 тысяч договоров на общую сумму порядка 290 миллионов белорусских рублей заключено по программе кредитования «На родные товары», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данные статистики озвучили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Цифры говорят сами за себя. Интерес белорусов к программе был так высок, что срок ее действия было решено продлить до конца 2025 года.
Также расширили перечень товаров, доступных для кредитования. Согласно постановлению правительства, теперь взять кредит под 4 % годовых на срок до 3 лет можно не только на деревянные окна и двери, но и на домокомплекты, ламинированные напольные покрытия, вытяжки, газовые котлы, светильники, ковры и многие другие товары. Кроме того, увеличилось и количество организаций-изготовителей, участвующих в программе. Это делает выбор еще шире.
Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Наиболее популярные товары – это мебель, плитка керамическая, строительные материалы, телевизоры, холодильники, стиральные машины, велосипеды, мопеды и так далее. На сегодняшний день, если взять данные статистики, то у нас увеличились за полугодие продажи телевизоров и стиральных машин порядка на 2,5 процентных пункта.
Оформить кредит можно без поручителей. Подать заявку можно в банке или дистанционно, через сайт или мобильное приложение.