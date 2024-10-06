Что связывает Минск и Волгоград? Беларусь расширяет сотрудничество с российским регионом!

Импортозамещение в рамках Союзного государства – задача номер 1 для экономик двух стран. Сегодня в Волгоградской области работает 6 совместных предприятий с участием белорусского капитала. В том числе в отрасли строительства и оптовой торговли обувью. Большинство наземного транспорта в Волгограде тоже нашего производства. Кроме того, из Беларуси импортируется древесина, изделия из черных металлов, камня и цемента. И с каждым годом этот перечень только увеличивается. Например, Беларусь вызвалась помочь региону осваивать месторождение калийной соли. Благо, опыта в этой сфере у нас предостаточно, да и первый отечественный комбайн «Умка» не так давно сошел с конвейера.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области России: Мы должны обеспечивать технологический суверенитет наших стран. Этого можно достичь только тогда, когда мы будем ставить амбициозные цели. Цели импортозамещения – это цели сегодняшнего дня. А импортоопережение, чтобы мы формировали такие технологии, которых нет в мире, и мы были технологичными во всех направлениях, такая задача перед нами стоит.

Товарооборот между Беларусью и Волгоградской областью – около 20 миллиардов российских рублей. Как отмечает губернатор, это не предел. По его словам, сегодня в Беларуси нет региона, с которым бы не сотрудничала волжская столица. Причем двусторонние отношения выстроены не только на словах. На недавнем форуме регионов Беларуси и России в Витебске состоялось подписание дорожной карты к соглашению о сотрудничестве между нашей страной и Волгоградской областью на ближайшие два года. Документ затронет не только экономические отношения, но и расширит партнерство в других сферах.

Андрей Бочаров:

Нам активно нужно поработать не только в сторону экономики, но и в сфере культуры, образования. Здесь вообще непаханое поле. По поручению Президента мы в ближайшее время откроем клуб молодежный здесь, на территории Волгоградской области. В октябре, я надеюсь. Хотелось бы найти таких же партнеров в Беларуси, молодежные структуры. И мы усилим эту работу.