Сделать бизнес комфортным: в Беларуси стартует вторая национальная неделя предпринимательства

Новости Беларуси. Дуэт бизнеса и власти. В Беларуси стартует вторая национальная неделя предпринимательства.

В программе масштабного делового разговора – более сотни мероприятий.

За круглый стол переговоров сядут чиновники и частники. Главная задача – сделать более комфортным бизнес, климат в стране и раскрепостить деловую инициативу.

Захотел – сделал. Секрет успеха – инвестиции и максимум стараний. Всего за два года работы это предприятие прошло путь от открытия до эксклюзивного в наших краях производства.

В очередь за товаром сюда выстраиваются покупатели из многих стран Евросоюза.

В год отгружают до 70 тысяч тонн стальных труб. Но и здесь есть свои нюансы и проблемы.

Андрей Фомин, управляющий частной компании по выпуску стальных труб:

Самая главная наша проблема – это высокие процентные ставки по кредитованию в Республике Беларусь. Если бы эти ставки были на уровне европейских, это очень бы нам помогло в развитии нашего бизнеса.

Бизнес будет услышан. Дать частникам больше возможностей. Такую задачу во время большого разговора поставил Александр Лукашенко.

А уже завтра в Беларуси начинается вторая национальная неделя предпринимательства.

В программе – более сотни круглых столов, дискуссионных площадок и встреч. Финалом, теперь уже большого диалога бизнеса и власти, станет ассамблея деловых кругов.

Виктор Маргелов, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Сегодня мы должны все измениться: и общества, и власть, и предприниматели, что бы соответствовать новым жизненным задачам, которые перед нами стоят. Активно началась работа рабочей группы, созданной Президентом по стимулированию предпринимательской активности. Мы уже наработали около 40 вопросов.

К более тесному взаимодействию с властью, предприниматели подошли ответственно. Подготовили национальную бизнес-платформу. В своде – более 80 предложений и стратегия развития до 2030 года.

Планируется, что документ станет своеобразным кодексом, по которому отныне будут «играть» и чиновники, и бизнесмены.

В топе назревших тем для обсуждения – снижение налоговой нагрузки, упрощение административных процедур и ответственное партнерство.

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Мы предлагаем отказаться от налога на прибыль, в случае если предприниматель направляет это собственное развитие, таким образом появляется дополнительная инвестиционная возможность А государство получает в инвестиционной активности несколько плюсов. Надо нам побыстрей вместе работать, работать по деловым проектам – в регионах, в отраслях.

Главная задача – отпустить бизнес в свободное плаванье и дать больше возможностей для маневра.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны: на ревизии торговой инспекции наложен мораторий, значительно упрощены санитарные нормы, малые предприятия больше не проверяют сотрудники МЧС.

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Мы сократили более 30 административных процедур. Органы госуправления уже дали реальные предложения по сокращению Есть реальные предложения по сокращению составляющих лицензируемых видов деятельности. Сейчас бизнес работает активно с их стороны, предложения, как они видят, что на их взгляд необходимо упростить для того, чтобы бизнесу было комфортно проходить от момента регистрации до начала осуществления деятельности.

Чиновники уверяют – уровень взаимодействия, а главное доверия между «полюсами» достаточно высок. Но впереди – еще немало совместной работы. За 2016 год в Беларуси открылось более 9 тысяч коммерческих предприятий.

Политическая воля, что бы изменить бизнес-климат в стране есть. А значит есть осознание – дуэт предпринимателей и власти должен звучать в экономический унисон.