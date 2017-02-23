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Сделать бизнес комфортным: в Беларуси стартует вторая национальная неделя предпринимательства

23 февраля 2017 16:51
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Новости Беларуси. Дуэт бизнеса и власти. В Беларуси стартует вторая национальная неделя предпринимательства.  

В программе масштабного делового  разговора – более сотни мероприятий.

За круглый стол переговоров сядут чиновники и частники.  Главная задача – сделать более комфортным бизнес, климат в стране и раскрепостить деловую инициативу.

Захотел – сделал. Секрет успеха – инвестиции и  максимум стараний.  Всего за два года работы это предприятие прошло путь от открытия до эксклюзивного в наших краях производства.

В очередь за товаром сюда  выстраиваются покупатели из многих стран Евросоюза.

В год отгружают до 70 тысяч тонн стальных труб. Но и здесь  есть свои нюансы и проблемы.

Андрей Фомин, управляющий частной компании по выпуску стальных труб:  
Самая главная наша проблема – это высокие процентные ставки по кредитованию в Республике Беларусь. Если бы эти ставки были на уровне европейских, это очень бы нам помогло в развитии нашего бизнеса.

Бизнес будет услышан. Дать частникам больше возможностей. Такую задачу во время большого разговора поставил  Александр Лукашенко.  

А уже завтра в Беларуси начинается вторая национальная неделя предпринимательства.

В программе – более сотни круглых столов, дискуссионных площадок и  встреч. Финалом, теперь уже большого диалога бизнеса и власти, станет ассамблея деловых кругов.

Виктор Маргелов,  председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Сегодня мы должны все измениться: и общества, и власть, и предприниматели, что бы соответствовать новым жизненным задачам, которые перед нами стоят. Активно началась работа рабочей группы, созданной Президентом по стимулированию предпринимательской активности. Мы уже наработали около 40 вопросов.

К более тесному взаимодействию с властью,  предприниматели подошли ответственно. Подготовили национальную бизнес-платформу. В своде  –  более 80 предложений и стратегия развития до 2030 года.

Планируется, что документ станет своеобразным кодексом, по которому отныне будут «играть» и чиновники, и бизнесмены. 

В топе  назревших тем для обсуждения – снижение налоговой нагрузки,  упрощение административных процедур  и ответственное партнерство. 

Владимир  Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
Мы предлагаем отказаться от налога на прибыль, в случае  если предприниматель направляет это собственное развитие, таким образом появляется дополнительная инвестиционная возможность  А государство получает в инвестиционной активности несколько плюсов. Надо нам побыстрей вместе работать, работать по деловым проектам – в регионах, в отраслях.

Главная задача – отпустить бизнес в свободное плаванье и дать больше возможностей для маневра.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны: на ревизии  торговой инспекции наложен мораторий, значительно упрощены санитарные нормы, малые предприятия  больше не проверяют сотрудники МЧС.

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Мы сократили более 30 административных процедур. Органы госуправления уже дали реальные предложения по сокращению  Есть реальные предложения по сокращению составляющих лицензируемых видов деятельности. Сейчас бизнес работает активно с их стороны, предложения, как они видят, что на их взгляд необходимо упростить для того, чтобы бизнесу было комфортно проходить от момента регистрации до начала осуществления деятельности.

Чиновники уверяют – уровень взаимодействия,  а главное доверия  между «полюсами» достаточно высок.  Но впереди – еще немало совместной работы. За 2016 год в Беларуси открылось более 9 тысяч  коммерческих предприятий.     

Политическая воля, что бы изменить бизнес-климат в стране есть. А значит  есть осознание – дуэт предпринимателей и власти должен звучать в    экономический унисон.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Виктор Маргелов # Ирина Костевич # Андрей Фомин

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