Новости экономики на 23.02.2017

Новости Беларуси. Прорыв в ценообразовании строительной отрасли. Белорусские специалисты презентовали программный комплекс, который позволяет определять проектно-сметную стоимость объекта по современным технологиям.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СТРОЙКОМПЛЕКСА

Для строительного комплекса Беларуси – это настоящий прорыв: программа, разработанная отечественными компаниями, не имеет аналогов среди стран СНГ.

Новая система ускорит процесс расчета стоимости объекта, позволит оперативно подбирать варианты проектирования и иметь преимущества на зарубежных рынках.

Новый комплекс предназначен для всех участников инвестиционного процесса: проектных, подрядных организаций и заказчиков строительства.

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Проектировщик не просто создает чертежи проектные, а модулирует здания в 3D. А сейчас добавлены еще и такие вещи как время, моделирование строительства здания во времени, моделирование строительства здания в рамках финансовых расчетов, то есть бюджета здания.

ИНВЕСТИРОВАТЬ В СТАРТАПЫ

Белорусский бизнес готов вкладывать в стартапы до 100 миллионов долларов в год. Исследователи опросили более 300 игроков белорусской венчурной экосистемы. Среди стартапов, в свою очередь, готовность привлекать деньги «со стороны» составляет 96%. Белорусские компании ежегодно инвестируют в более чем 50 стартапов в нашей стране или за ее пределами.

В ближайшие три года чуть более трети белорусских стартапов готовы привлечь инвестиции до 500 тысяч долларов.

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Национальный статистический комитет скорректировал перечень товаров, которые включены в потребительский набор для расчета базовой инфляции.

Помимо традиционных хлеба, молока и мяса, в список добавили сырокопченую колбасу, соленую и копченую рыбу, икру, морепродукты, шоколад.

Добавили также заказной обед в ресторане из четырех блюд и такой же обед в столовой. Статистики также интересуется ценами на пельмени, глазированные сырки, пудинги и сухие завтраки, в том числе мюсли.

ПОДДЕРЖАТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ

Национальный банк изъял из банковской системы 950 миллионов рублей избыточной ликвидности. Регулятор провел аукцион по первичному размещению краткосрочных облигаций. Допущено было 56 заявок со ставками от 11 % до 13 % годовых на общую сумму более миллиарда белорусских рублей.

Срок обращения этих облигаций – семь дней.

Избыточная ликвидность говорит о наличии значительной суммы свободных неиспользуемых денег в банковской системе. Её изъятие позволяет поддерживать стабильность обменного курса и процентных ставок.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль не устоял перед евро и долларом. Последний укрепился на треть копейки. Курс на завтра – 1,87. Евро вырос почти на копейку. Завтра по нацбанку 1,97. Российский рубль снизился почти на 2 копейки и за сотню торгуют 3,24 копейки белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.