Пробная партия белорусских грузовиков прибыла в Судан

Новости Беларуси. Из Беларуси в Судан прибыла первая техника Минского автозавода.

10 грузовиков – это пробная партия, которая нашла покупателей на африканском рынке.

Контракт был заключен во время белорусско-суданского делового форума, который прошел в середине января во время официального визита Президента Беларуси. В Хартуме прошли переговоры Александра Лукашенко с лидером этой страны. Были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между странами по различным направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.