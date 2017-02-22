Новости экономики за 22.02.2017

Новости Беларуси. Белорусский рубль 22 февраля заметно укрепился к доллару и евро. Причем европейская валюта установила очередной долгосрочный минимум на начало торгов, рухнув до самого низкого уровня с начала зимы. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская знает, что еще сегодня происходило на валютно-фондовой бирже.

ВЕРНЫМ КУРСОМ

В результате сегодняшних торгов курс евро снизился до 1 рубля 96 копеек. Доллар подешевел до 1 рубля 87 копеек. Российский рубль, прибавивший вчера полкопейки, сегодня резко устремился вверх. Стартовый плюс составил больше двух копеек и сохранился до окончания торгов. Курс на завтра – 3 рубля 26 копеек за сотню.

Вкладчики следят за курсом валют, чтобы принять решение, в какой из них хранить свои сбережения. По данным Нацбанка, почти одинаковую доходность населению принесли депозиты в российских и белорусских рублях. Это за 2016 год. Финансовые аналитики в краткосрочных прогнозах рекомендуют хранить сбережения в двух валютах – в белорусских рублях и долларах.

ПОТЕРЯННЫЕ ВКЛАДЧИКИ

Почти полсотни вкладчиков обанкротившегося в марте 2015 года «Дельта Банка» так и не обратились за своими вкладами. Невостребованными остаются 200 тысяч долларов и 6 тысяч евро. Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов будет разыскивать этих граждан и вернет им деньги.

Валерий Телипко, генеральный директор агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов:

Каждому из этих граждан направлено заказное письмо с уведомлением. Мы попросили бы этих граждан прийти и забрать эти денежные средства. На сегодняшний день независимо от причин закрытия банка (хватает у банка денежных средств, не хватает денежных средств) возмещение производит государство. То есть в любом случае денежные средства, размещенные в банках Республики Беларусь физическими лицами, вернутся физическим лицам. Размещение денежных средств в банках Республики Беларусь на сегодняшний день безопасно.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Выросло количество автомобилистов, которые не прошли техосмотр и, соответственно, не заплатили «транспортный налог». За 2016 год выдано порядка полутора миллиона разрешений. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Эти автомобилисты не только не прошли техосмотр, но и не заплатили дорожный налог. Выплата транспортной пошлины для физлиц за легковой автомобиль весом от 1,5 до 2 тонн составляет шесть базовых величин за один год, или 138 рублей. При этом, если авто моложе 10 лет, то платить придется сразу за два года, то есть 276 рублей.​

ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ

В три раза увеличилось число виртуальных банковских карт. И это только за полгода. Оборот операций по ним вырос в 2,5 раза, а число пользователей, которые ими платят, удвоилось. Виртуальная карта – это аналог банковской. Ее можно создать в интернете всего за несколько секунд и сразу пользоваться. Рассчитываться можно не только в онлайне, но и в офлайне: например, через сервисы бесконтактных платежей. При оплате с виртуальной карты средства списываются из электронного кошелька. Средний платеж с виртуальной карты в Беларуси – 34 белорусских рубля. Для сравнения: в Казахстане он составляет почти 45 рублей, в России – 65 рублей по курсу.

ПОДАРКИ К 23 ФЕВРАЛЯ

Торговая сеть отмечает повышенный спрос на товары «мужского ассортимента». Традиционно в канун праздника увеличиваются продажи мужского парфюма, предметов гигиены, белья, носков, дрелей и мелкой бытовой техники.

Интернет-магазины предлагают подойти к выбору подарков креативно. Приобрести автохолодильник можно в среднем за 150 белорусских рублей. Термосы для еды стоят от 20 до 35 рублей. Набор гантелей можно купить за 50 рублей. Портмоне, кошельки и визитницы обойдутся от 10 до 70 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.