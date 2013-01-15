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Сборку белорусских токарных станков организуют на Кубе

15 января 2013 05:37
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Новости Беларуси. Сборку белорусских токарных станков организуют на Кубе. Такая договоренность достигнута во время визита белорусской делегации в Латинскую Америку.

Наши специалисты посетили ряд ведущих предприятий, занимающихся ремонтом станочного оборудования. Они изучили производственную базу, а также дали рекомендации по ее модернизации.

Кубинская сторона высоко оценила инженерно-технический потенциал наших заводов, а также подтвердила заинтересованность в помощи белорусских специалистов для развития кубинской промышленности.

Кроме того, стороны договорились о переподготовке кубинских инженеров на базе гомельского предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Куба

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