Беларусь в 2012 году добыла в Венесуэле около 1 млн 100 тысяч т нефти

Новости Беларуси. Беларусь в 2012 году добыла в Венесуэле около 1 миллиона 100 тысяч тонн нефти. Причем этот показатель превышает прошлогодний.

Сейчас наши специалисты занимаются дальнейшей разработкой месторождений и повышением нефтеотдачи пластов. Проект по добыче в Боливарианской Республике – весьма перспективный. Так, запасы черного золота здесь вдвое больше, чем в Беларуси, а газа – в восемь.

Непосредственно из недр синеококй в 2012 году было добыто свыше полутора миллионов тонн нефти и 200 миллионов кубометров газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.