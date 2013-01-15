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Беларусь в 2012 году добыла в Венесуэле около 1 млн 100 тысяч т нефти

15 января 2013 05:35
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Новости Беларуси. Беларусь в 2012 году добыла в Венесуэле около 1 миллиона 100 тысяч тонн нефти. Причем этот показатель превышает прошлогодний.

Сейчас наши специалисты занимаются дальнейшей разработкой месторождений и повышением нефтеотдачи пластов. Проект по добыче в Боливарианской Республике – весьма перспективный. Так, запасы черного золота здесь вдвое больше, чем в Беларуси, а газа – в восемь.

Непосредственно из недр синеококй в 2012 году было добыто свыше полутора миллионов тонн нефти и 200 миллионов кубометров газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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