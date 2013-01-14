Новости Беларуси. В Молодечно открыли новый цех завода по выпуску вилочных электропогрузчиков. Инвестиции в производство вложены столичном «Амкодором». Холдинг за пять лет построит в Минской области 10 заводов с общим объемом инвестиций более 430 миллионов долларов. Новые заводы будут выпускать высококачественную продукцию, при этом оплата труда работников будет на уровне среднереспубликанских показателей.

Полностью строительство предприятия в Молодечно завершат к концу 2015 года. В этом году начнет строительство малярные и сборочного цеха, склада готовой продукции.

Всего в завод по производству вилочных электропогрузчиков будет инвестировано более 50 миллионов долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.