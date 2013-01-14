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Беларусь 14 января выплатила $99 млн долга Международному валютному фонду

14 января 2013 16:19
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Новости Беларуси. Беларусь 14 января выплатила 99 миллионов долларов долга Международному валютному фонду. Как сообщили в Министерстве финансов, это погашение основного долга по кредиту стэнд-бай и первый в нынешнем году платеж.

В течение 2013 года Беларусь должна погасить долг перед МВФ с учетом процентов в сумме миллиард 630 миллионов долларов. И это наибольшая часть полученного кредита стэнд-бай. Минфин в нынешнем году будет возвращать деньги и другим кредиторам.

Платежи по внешнему госдолгу Беларуси в 2013 году составят более 3 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # МВФ в Беларуси

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