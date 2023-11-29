Объём российских инвестиций в реальный сектор белорусской экономики вырос на треть

Внешние попытки дезорганизации союзного строительства провалились. Беларусь и Россия сплотились и уверенно двигаются курсом, заданным лидерами двух стран. Об этом заявил Роман Головченко на заседании Совета министров Союзного государства в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодняшняя встреча – свидетельство усиления взаимной интеграции. В современных геополитических условиях это одна из важнейших задач. На расширение сотрудничества направлены усилия всех ветвей власти. И это дает положительный результат. Так, за девять месяцев текущего года взаимный товарооборот вырос почти на 11 % по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, хотя и он бил рекорды. Увеличивается и объем российских инвестиций в реальный сектор нашей экономики. Так, за первое полугодие рост на треть – это более 60 % всех иностранных вложений.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Под руководством правительства обеспечено системное взаимодействие между профильными отраслевыми органами. Реализуются интеграционные инвестиционные проекты, по которым утверждено уже 23 паспорта таких проектов. Вырабатывается механизм взаимного подтверждения выполнения технологических операций и их верификации. Реализуются мероприятия, направленные на стимулирование развития производства и продаж. Только в текущем году совестное сборочное новое производство сельхозтехники созданы в Краснодарском крае, Новосибирской области, Татарстане.

Премьер-министр Беларуси также обратил внимание на эффективность различных переговорных площадок. В 2023 году нашу страну посетили почти 90 делегаций страны-соседки. Около трети – под руководством глав регионов. В свою очередь почти сотню визитов осуществила белорусская сторона.