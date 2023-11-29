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В ЕАБР рассказали, что стимулирует рост белорусской экономики

29 ноября 2023 16:54
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Евразийский банк развития отмечает устойчивый рост экономики Беларуси – плюс 3,8 % за 10 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕАБР рассказали, что стимулирует рост белорусской экономики-1

Промышленность сохраняет за собой звание основного драйвера. Причем положительная динамика сохраняется почти во всех отраслях. Эксперты также обратили внимание на расширение внутреннего спроса. В октябре розничный товарооборот увеличился почти на 15,5 %. По прогнозу экспертов, экономика страны в 2023 году вырастет почти на 4 %.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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