В ЕАБР рассказали, что стимулирует рост белорусской экономики

Евразийский банк развития отмечает устойчивый рост экономики Беларуси – плюс 3,8 % за 10 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленность сохраняет за собой звание основного драйвера. Причем положительная динамика сохраняется почти во всех отраслях. Эксперты также обратили внимание на расширение внутреннего спроса. В октябре розничный товарооборот увеличился почти на 15,5 %. По прогнозу экспертов, экономика страны в 2023 году вырастет почти на 4 %.