Новости экономики за 29.11.2023

Евразийский банк развития отмечает устойчивый рост экономики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какая сфера является основным драйвером? Крупнейшая в истории «Великого камня» продажа земельного участка. Что построят на территории индустриального парка? И перипетии на нефтяном рынке. Почему Саудовская Аравия призывает снизить добычу черного золота? В ЕАБР рассказали, что стимулирует рост белорусской экономики.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММЫ О НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ И ТЕХНИКЕ УВЕЛИЧАТ Финансирование госпрограммы о наукоемких технологиях и технике увеличат почти на 121 млн рублей. Ранее планировалось направить на эти цели 356 миллионов. Госпрограмма рассчитана до 2025 года. При этом из всей суммы более 413 миллионов рублей выделят из республиканского бюджета. Цель госпрограммы – развитие важнейших сфер новой экономики. Это атомная энергетика, космическая деятельность, электромобилестроение и биотехнологическая фармацевтика.

В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАВАТЬ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ШОУРУМЫ Название «мультибренд» все чаще звучит в отношении площадок по продаже белорусских товаров. Пилотные проекты по созданию таких шоурумов уже реализуют в российских регионах. БелАЗ, который раньше занимался только своей карьерной техникой, в ближайшее время в Кузбассе покажет мультибрендовый центр. Который будет включать всю белорусскую технику: грузовики МАЗ, тракторы МТЗ, комбайны «Гомсельмаш», кормоуборочную технику. Один из мультибрендовых центров откроют в Санкт-Петербурге.