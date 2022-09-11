«Санкции – это возможности». Лазаревич о поставках белорусской техники в Россию и сотрудничестве в сфере туризма

Новости Беларуси. Накануне наша столица отметила 955-летие. Почти вековой юбилей Минск встречает на новом жизненном и экономическом витках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Западные санкции должны были откинуть мегаполис на несколько чуть ли не веков назад, но на деле привели в нашу столицу новых партнеров. В том числе и из Мурманска. В День города было подписано соглашение о сотрудничестве Беларуси с этим российским регионом. Вообще, желающих работать с Беларусью и Минском в частности меньше не становится. В 2022 году те, кто видит экономический потенциал нашей столицы, встретились даже в рамках отдельного форума.

В этот юбилей Минск не только потратился, но и смог прилично заработать. На несколько дней он стал деловым центром евразийского региона. Первый форум экономического сотрудничества собрал под крышей Национальной библиотеки более 300 участников из 19 стран. Санкции санкциями, но бизнес никто не отменял. Львиная доля за гостями из России: Мурманск, Смоленск, Омск – настоящий климатический контраст. Белорусского производителя там знают и ценят, поэтому наполнить освободившийся многомиллиардный рынок теперь общая союзная задача.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Все сказали, что в регионах Российской Федерации есть программа обновления автотранспорта городского, поэтому все сразу заинтересовались и автобусами, и троллейбусами. Заявлен интерес Смоленска по автобусам. Также заинтересовались нашими троллейбусами в Брянске. Мэр Брянска сказал, что крайне интересно, и готов уже проводить переговоры детально по закупке троллейбусов. И конечно, Мурманская область тоже заявила о том, что интересен автотранспорт городской и дорожно-строительная техника. Оценить ее характеристики можно было не отходя от кассы. Площадка около библиотеки превратилась в выставочный комплекс под открытым небом.

Надежда Лазаревич:

Омск очень заинтересовался нашими санаториями. И хотят отработать программу именно отдыха в санаториях, чтобы отправлять группами людей сюда для восстановления после ковида, других каких-то заболеваний.

– Санкции для нас это плюс или минус?

–Санкции – это возможности. Возможности для сильных людей, для сильных предприятий.